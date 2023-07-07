Виктория Азаренко не пустила Дарью Касаткину в 1/8 финала Уимблдона

Российская теннисистка Дарья Касаткина уступила представительнице Беларуси Виктории Азаренко в матче третьего круга Уимблдона со счётом 2:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.
Касаткина дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и использовала обе возможности взять подачу соперницы. Азаренко выполнила один эйс, один раз ошиблась на подаче и реализовала пять брейк-пойнтов.
11-я сеяная Касаткина в третий раз играла в третьем круге Уимблдона, в 2018 году Дарья дошла до четвертьфинала. Для 19-й ракетки турнира Азаренко это 15-й травяной турнир «Большого шлема», дважды (в 2011 и 2012 годах) Виктория играла в полуфинале.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Дарья Касаткина — Виктория Азаренко в третьем круге Уимблдона.
За выход в четвертьфинал Уимблдона Азаренко сыграет с сильнейшей в матче между украинкой Элиной Свитолиной, получившей уайлд-кард от организаторов, и американкой Софьей Кенин, начавшей соревнования с квалификации.
- 7 июля 2023
-
18:46
-
18:37
-
18:28
-
18:18
-
18:11
-
17:56
-
17:43
-
17:30
-
17:14
-
16:58
-
16:47
-
16:35
-
16:15
-
16:11
-
15:59
-
15:56
-
15:52
-
15:41
-
15:37
-
15:20
-
15:13
-
15:11
-
15:08
-
15:00
-
14:36
-
14:33
-
14:21
-
14:19
-
13:55
-
13:44
-
13:30
-
13:30
-
12:46
-
12:36
-
12:00