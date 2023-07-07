Виктория Азаренко не пустила Дарью Касаткину в 1/8 финала Уимблдона

Российская теннисистка Дарья Касаткина уступила представительнице Беларуси Виктории Азаренко в матче третьего круга Уимблдона со счётом 2:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.

Касаткина дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и использовала обе возможности взять подачу соперницы. Азаренко выполнила один эйс, один раз ошиблась на подаче и реализовала пять брейк-пойнтов.

11-я сеяная Касаткина в третий раз играла в третьем круге Уимблдона, в 2018 году Дарья дошла до четвертьфинала. Для 19-й ракетки турнира Азаренко это 15-й травяной турнир «Большого шлема», дважды (в 2011 и 2012 годах) Виктория играла в полуфинале.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Дарья Касаткина — Виктория Азаренко в третьем круге Уимблдона.

За выход в четвертьфинал Уимблдона Азаренко сыграет с сильнейшей в матче между украинкой Элиной Свитолиной, получившей уайлд-кард от организаторов, и американкой Софьей Кенин, начавшей соревнования с квалификации.