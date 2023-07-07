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Виктория Азаренко не пустила Дарью Касаткину в 1/8 финала Уимблдона

Виктория Азаренко не пустила Дарью Касаткину в 1/8 финала Уимблдона
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Российская теннисистка Дарья Касаткина уступила представительнице Беларуси Виктории Азаренко в матче третьего круга Уимблдона со счётом 2:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.

Касаткина дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и использовала обе возможности взять подачу соперницы. Азаренко выполнила один эйс, один раз ошиблась на подаче и реализовала пять брейк-пойнтов.

11-я сеяная Касаткина в третий раз играла в третьем круге Уимблдона, в 2018 году Дарья дошла до четвертьфинала. Для 19-й ракетки турнира Азаренко это 15-й травяной турнир «Большого шлема», дважды (в 2011 и 2012 годах) Виктория играла в полуфинале.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Дарья Касаткина — Виктория Азаренко в третьем круге Уимблдона.

За выход в четвертьфинал Уимблдона Азаренко сыграет с сильнейшей в матче между украинкой Элиной Свитолиной, получившей уайлд-кард от организаторов, и американкой Софьей Кенин, начавшей соревнования с квалификации.

Уимблдон (ж). 3-й круг
07 июля 2023, пятница. 17:10 МСК
Дарья Касаткина
10
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4  
6 		6  
         
Виктория Азаренко
20
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
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