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Рублёв выиграл первый сет в матче третьего круга Уимблдона с Гоффеном

Рублёв выиграл первый сет в матче третьего круга Уимблдона с Гоффеном
Аудио-версия:
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В эти минуты проходит матч третьего круга основной стадии Уимблдона-2023, в котором седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв играет с бельгийским спортсменом Давидом Гоффеном (123-й в рейтинге АТР). Позади первый сет, который завершился победой российского теннисиста со счётом 6:3. Общая продолжительность первой партии составила 32 минуты.

«Чемпионат» проводит прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Давид Гоффен в третьем круге основной сетки соревнований «Большого шлема» в Великобритании.

Уимблдон (м). 3-й круг
07 июля 2023, пятница. 18:45 МСК
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
2-й сет
1 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		5      
3 		5      
             
Давид Гоффен
123
Бельгия
Давид Гоффен
Д. Гоффен

Рублёв и Гоффен два раза встречались друг с другом в личном противостоянии. В 2017 году в четвёртом круге US Open и в 2020 году в третьем круге Australian Open в обеих встречах сильнее оказался российский спортсмен.

Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.

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