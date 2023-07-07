Даниил Медведев: любимые болельщики — на US Open

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, на каком турнире сильнейшая поддержка от болельщиков.

«Любимые, пожалуй, на US Open, всё потому, как всё началось в матче с Фелисьяно Лопесом. Меня за дело освистали. Затем освистали в следующем матче. Я шёл против них. А потом однажды подумал, что не стоит этого делать. Они же такие энергичные. И в сумасшедшем матче с Рафой я смог всё перевернуть на том же турнире, это было круто.

Когда я играл с Новаком, в конце весь стадион был за него. Он шёл на «Календарный шлем». Почему-то нелегко, когда трибуны против тебя. Но в том финале я чувствовал, что они не против меня, а за него. Тяжело объяснить. US Open – мой любимый не только из-за победы в «Шлеме», а из-за всех историй, что там были.

Действительно, в разных местах разные болельщики. Я всегда говорю, что стараюсь просто быть самим собой. Болельщики такие разные, наверное, можно приспособиться к ним и попытаться заставить их полюбить или ненавидеть тебя. В зависимости от того, что ты хочешь. Но я не такой, я хочу быть самим собой. Даже если это осложнит отношения с какими-то болельщиками, пусть так. Мне не нравится врать или притворяться», – сказал Медведев на послематчевой конференции.