Рублёв на тай-брейке выиграл третий сет в матче третьего круга Уимблдона с Гоффеном

В эти минуты проходит матч третьего круга основной стадии Уимблдона-2023, в котором седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв играет с бельгийским спортсменом Давидом Гоффеном (123-й в рейтинге АТР). Позади третий сет, который завершился победой российского теннисиста со счётом 7:6 (7:5). Общая продолжительность третьей партии составила 58 минут.

«Чемпионат» проводит прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Давид Гоффен в третьем круге основной сетки соревнований «Большого шлема» в Великобритании.

Рублёв и Гоффен два раза встречались друг с другом в личном противостоянии. В 2017 году в четвёртом круге US Open и в 2020 году в третьем круге Australian Open в обеих встречах сильнее оказался российский спортсмен.

Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.