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Рублёв вышел в четвёртый круг на Уимблдоне, обыграв Гоффена

Рублёв вышел в четвёртый круг на Уимблдоне, обыграв Гоффена
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Седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу в матче третьего круга травяного турнира категории «Большой шлем» Уимблдон-2023, обыграв представителя Бельгии Давида Гоффена (123-й в рейтинге АТР).

Игра завершилась победой российского теннисиста в четырёх сетах со счётом 6:3, 6:7 (6:8), 7:6 (7:5), 6:2.

Общая продолжительность матча составила 3 часа 2 минуты. Рублёв 14 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету бельгийского теннисиста семь эйсов, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из восьми попыток.

Уимблдон (м). 3-й круг
07 июля 2023, пятница. 18:45 МСК
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 6 7 7 6  
3 		7 8 6 5 2  
             
Давид Гоффен
123
Бельгия
Давид Гоффен
Д. Гоффен

В матче четвёртого круга травяного турнира Андрей Рублёв сыграет с теннисистом из Казахстана Александром Бубликом, который одержал победу в третьем круге травяного турнира над представителем Германии Максимильяном Мартерером.

Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.

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