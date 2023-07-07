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Рублёв вышел в четвёртый круг на Уимблдоне, обыграв Гоффена

Седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу в матче третьего круга травяного турнира категории «Большой шлем» Уимблдон-2023, обыграв представителя Бельгии Давида Гоффена (123-й в рейтинге АТР).

Игра завершилась победой российского теннисиста в четырёх сетах со счётом 6:3, 6:7 (6:8), 7:6 (7:5), 6:2.

Общая продолжительность матча составила 3 часа 2 минуты. Рублёв 14 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету бельгийского теннисиста семь эйсов, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из восьми попыток.

В матче четвёртого круга травяного турнира Андрей Рублёв сыграет с теннисистом из Казахстана Александром Бубликом, который одержал победу в третьем круге травяного турнира над представителем Германии Максимильяном Мартерером.

Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.