Квитова — о матче Уимблдона: повсюду было ужасно много мух. Это был ад!
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Двукратная чемпионка Уимблдона, бывшая вторая ракетка мира, чешская теннисистка Петра Квитова после победы во втором круге Уимблдона рассказала о проблеме, с которой столкнулась по ходу матча.
«Физически не ощущалось, что было очень жарко. Меня, скорее, беспокоила другая проблема. С самого начала матча повсюду было ужасно много мух. Это был ад! Судья сказал мне, что раз в год такое случается, и нашествие насекомых выпало на этот день. Я обрызгала себя средством, чтобы они ко мне не подлетали. Это был большой сюрприз. Такого со мной ещё не случалось», — приводит слова Квитовой iSport.cz.
В матче второго круга Уимблдона Квитова обыграла представительницу Беларуси Александру Саснович в двух сетах: 6:2, 6:2.
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