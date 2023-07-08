Квитова — о матче Уимблдона: повсюду было ужасно много мух. Это был ад!

Двукратная чемпионка Уимблдона, бывшая вторая ракетка мира, чешская теннисистка Петра Квитова после победы во втором круге Уимблдона рассказала о проблеме, с которой столкнулась по ходу матча.

«Физически не ощущалось, что было очень жарко. Меня, скорее, беспокоила другая проблема. С самого начала матча повсюду было ужасно много мух. Это был ад! Судья сказал мне, что раз в год такое случается, и нашествие насекомых выпало на этот день. Я обрызгала себя средством, чтобы они ко мне не подлетали. Это был большой сюрприз. Такого со мной ещё не случалось», — приводит слова Квитовой iSport.cz.

В матче второго круга Уимблдона Квитова обыграла представительницу Беларуси Александру Саснович в двух сетах: 6:2, 6:2.