Квитова вышла в 1/8 финала Уимблдона, обыграв Стеванович

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Чешская теннисистка Петра Квитова вышла в 1/8 финала Уимблдона-2023. В матче третьего круга травяного турнира «Большого шлема» девятая сеяная Квитова нанесла поражение представительнице Сербии Наталии Стеванович, начавшей соревнования с квалификации, со счётом 6:3, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 49 минут.

Квитова пять раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала пять из десяти брейк-пойнтов. Стеванович выполнила один эйс, дважды ошиблась на подаче и взяла три подачи соперницы.

Квитова — двукратная чемпионка Уимблдона (2011 и 2014 годы), в Лондоне Петра проводит уже 15-й турнир «Большого шлема».

За выход в четвертьфинал Уимблдона Квитова сыграет с победительницей матча между шестой сеяной Онс Жабер из Туниса и представительницей Канады Бьянкой Андрееску.