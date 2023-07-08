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Квитова вышла в 1/8 финала Уимблдона, обыграв Стеванович

Квитова вышла в 1/8 финала Уимблдона, обыграв Стеванович
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Чешская теннисистка Петра Квитова вышла в 1/8 финала Уимблдона-2023. В матче третьего круга травяного турнира «Большого шлема» девятая сеяная Квитова нанесла поражение представительнице Сербии Наталии Стеванович, начавшей соревнования с квалификации, со счётом 6:3, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 49 минут.

Квитова пять раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала пять из десяти брейк-пойнтов. Стеванович выполнила один эйс, дважды ошиблась на подаче и взяла три подачи соперницы.

Квитова — двукратная чемпионка Уимблдона (2011 и 2014 годы), в Лондоне Петра проводит уже 15-й турнир «Большого шлема».

За выход в четвертьфинал Уимблдона Квитова сыграет с победительницей матча между шестой сеяной Онс Жабер из Туниса и представительницей Канады Бьянкой Андрееску.

Уимблдон (ж). 3-й круг
08 июля 2023, суббота. 13:05 МСК
Наталия Стеванович
225
Сербия
Наталия Стеванович
Н. Стеванович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5  
6 		7  
         
Петра Квитова
9
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
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