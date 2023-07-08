Квитова вышла в 1/8 финала Уимблдона, обыграв Стеванович

Чешская теннисистка Петра Квитова вышла в 1/8 финала Уимблдона-2023. В матче третьего круга травяного турнира «Большого шлема» девятая сеяная Квитова нанесла поражение представительнице Сербии Наталии Стеванович, начавшей соревнования с квалификации, со счётом 6:3, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 49 минут.
Квитова пять раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала пять из десяти брейк-пойнтов. Стеванович выполнила один эйс, дважды ошиблась на подаче и взяла три подачи соперницы.
Квитова — двукратная чемпионка Уимблдона (2011 и 2014 годы), в Лондоне Петра проводит уже 15-й турнир «Большого шлема».
За выход в четвертьфинал Уимблдона Квитова сыграет с победительницей матча между шестой сеяной Онс Жабер из Туниса и представительницей Канады Бьянкой Андрееску.
- 8 июля 2023
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