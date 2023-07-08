Блинкова не смогла выйти в 1/8 финала Уимблдона, уступив Соболенко

Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла выйти в 1/8 финала Уимблдона-2023. В матче третьего круга травяного турнира «Большого шлема» Блинкова уступила второй ракетке мира белоруске Арине Соболенко со счётом 2:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 20 минут.
Блинкова четыре раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два из семи брейк-пойнтов. Соболенко выполнила семь эйсов, восемь раз ошиблась на подаче и реализовала пять брейк-пойнтов.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Анна Блинкова – Арина Соболенко в третьем круге Уимблдона.
Соболенко во второй раз в карьере вышла в 1/8 финала Уимблдона. В 2021 году она дошла до полуфинала.
За выход в четвертьфинал Уимблдона Соболенко сыграет с ещё одной россиянкой – Екатериной Александровой, посеянной под 21-м номером.
- 8 июля 2023
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