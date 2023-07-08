«Рад за него. Надеюсь, он сможет выступить ещё лучше». Медведев — о Сафиуллине

Даниил Медведев, третья ракетка мира из России, прокомментировал выход российского теннисиста Романа Сафиуллина в четвёртый круг Уимблдона.

«Для меня нормально видеть его таким. Он очень талантлив, он был первой ракеткой мира среди юниоров. Он всегда участвовал в юниорских турнирах, мы собирались там все вместе: я, Андрей Рублёв, он, Карен Хачанов, может быть, некоторые другие ребята. Она всегда был рядом. Ему очень не повезло с травмами в самом начале карьеры. Думаю, это было причиной, которая помешала ему сразу отправиться в тур ATP и быть, скажем так, «местным» в нём.

Но он делает это сейчас. Потрясающая победа над Роберто Баутиста-Агутом в первом круге. Сумасшедший матч. Я видел, может быть, два сета. Рад за него. Надаюсь, он сможет выступить ещё лучше. Он не играет в моей части турнирной сетки, поэтому мне не нужно слишком много думать об этом. Просто надеюсь, что он пройдёт как можно дальше», — сказал теннисист на пресс-конференции после победы над Мартоном Фучовичем.