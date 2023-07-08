«Нравится известность из-за шуток, но не из-за психов». Медведев разоткровенничался

Российский теннисист Даниил Медведев провёл пресс-конференцию после победы в третьем раунде Уимблдона-2023 над Мартоном Фучовичем со счётом 3:1, в которой рассказал о целях на турнир, ответил на вопрос, променял бы достижения в туре на победу в «Шлеме», высказался о выступлении других россиян – Мирры Андреевой и Романа Сафиуллина, а также рассказал, нравится ли ему известность из-за необычных вещей, которые он делает на корте.

«Что угодно променял бы на победу в «Шлеме»

— Непростой матч, непростой соперник. Он доходил до четвертьфинала Уимблдона, а я нет. Он хорошо играет на траве. Очень рад, что обыграл такого непростого соперника на траве. Думаю, я хорошо играл весь матч, провёл только один плохой гейм на своей подаче в первом сете, и ему этого было достаточно для победы. Мне удалось быть решительнее него в следующих трёх сетах. Очень доволен своим уровнем игры и жду следующего матча.

— Вы выигрывали US Open, доходили до финала Australian Open, до четвертьфинала «Ролан Гаррос». Кажется, сегодня вы повторили свой лучший результат на Уимблдоне. Насколько решительно вы настроены проявить себя на траве, чтобы считаться одним из лучших универсальных игроков современности?

— Я очень замотивирован и решительно настроен. Я уже говорил перед турниром, что хочу хорошо здесь сыграть. Но дело в том, что любой может хорошо играть. Сегодня Мартон хорошо играл, но я смог перевернуть матч. Отлично. Дальше я играю с Иржи, это очень сильный соперник, он может быть очень опасен на траве. Я постараюсь хотя бы повторить свой лучший результат на «Ролан Гаррос».

Сейчас, исходя из результатов, на траве и грунте я играю хуже, чем на харде. Но я хочу постараться это изменить, выходить в финалы «Шлемов», играя против лучших игроков даже на этих поверхностях. В этом году у меня ещё один шанс.

Надеюсь, я продолжу играть так же, как сегодня. Думаю, сегодня я играл хорошо. Надеюсь, продолжу в том же духе дальше на турнире. Свои шансы у меня будут.

— Как оцениваете для себя этот год? Вы выиграли много титулов, хорошо идёте в гонке, но на «Шлемах» не добивались больших успехов. Поменяли бы успехи в туре на большие успехи в «Шлемах»?

— Зависит от того, что мы имеем в виду – финал «Шлема» или победа в нём. Я что угодно променяю на победу в «Шлеме». А на финал «Шлема», может, и нет. Всё-таки титул – это титул. Он у меня дома стоит, я каждый день могу на него смотреть, брать в руки. Но я так не делаю, не достаю их, просто чтобы подержать.

Выигрывать титулы – это потрясающе. И чем важнее титул, тем лучше. Финал – это здорово для опыта. Но это другое. Конечно, лучше дойти до финала, чем проиграть в первом раунде, но титул – лучше. Я бы поменялся на победу в «Шлеме», если бы мог. Но не на финал.

Я очень доволен сезоном, но впереди ещё два «Шлема», один идёт прямо сейчас. Надеюсь, я смогу хорошо на них выступить.

— После пропуска в том году чувствуете, что в этом у вас больше мотивации на Уимблдон?

— Не думаю. Я более мотивирован просто потому, что пока это худший из «Шлемов» для меня. Лучший результат – четвёртый раунд. И пусть я не говорю, что люблю траву, но всё равно считаю, что могу хорошо здесь играть. Мне важно доказать и себе, и всем остальным, что я могу зайти далеко.

К тому же после Australian Open – 2022 я ни разу далеко не проходил на «Шлемах», даже до четвертьфинала нигде не доходил. Я хочу это изменить, потому что считаю, что достоин играть на поздних стадиях этого турнира.

Но для этого надо обыгрывать очень тяжёлых соперников и показывать свой лучший теннис. Мне это удавалось, и я хочу сделать так же на этой неделе.

«Андреева превосходит ожидания. Кажется, она растёт в нечто грандиозное»

— Ваша соотечественница Мирра Андреева совершила прорыв в последние пару месяцев. Вы с ней разговаривали? Что думаете о её игре?

— Мы особо не говорили. При встрече я с ней здороваюсь или поздравляю, когда она выигрывает матчи. Мы мало знакомы.

Я видел некоторые её матчи, но немного. Она превосходит ожидания в 16 лет. Одно дело показывать хороший теннис, а другое – выигрывать эти матчи один за другим. Она уже на многих турнирах далеко заходила, пройдя через квалификацию.

Это потрясающе, поэтому же и Алькарас, Синнер, Руне тоже потрясающие. Ты можешь в раннем возрасте творить сенсации, обыгрывать топовых ребят, далеко заходить на этих турнирах. Это очень тяжело.

На данный момент кажется, что она растёт в нечто грандиозное. Но наверняка сказать никогда нельзя. Надеюсь, она продолжит так же играть, продолжит заходить всё дальше и дальше на «Шлемах», «Мастерсах», на лучших турнирах.

— Семь россиян и белорусов, включая вас, вышли в четвёртый раунд. Это что-то значит после того, как вы пропустили прошлогодний турнир?

— Если честно, думаю, это просто спорт, потому что это показывает, что иногда мы знаем, как хорошо играть в теннис. Потому что иногда мы проигрываем, иногда выигрываем.

Это значит, что многие игроки могут хорошо играть. Многим в прошлом году не хватало этой возможности далеко заходить на таком прекрасном турнире, как Уимблдон. Не думаю, что здесь есть что-то ещё. Мы здесь, просто чтобы сыграть как можно лучше. Может, выиграть. Может, зайти далеко, а может – нет. Надеюсь, что я смогу далеко зайти.

— Ваш соотечественник Роман Сафиуллин впервые дошёл до второй недели «Шлема». Вы не удивлены?

— Нет, это большой талант, бывшая первая ракетка по юниорам. Мы вместе играли на юниорских турнирах – я, он, Андрей, Карен, ещё несколько ребят. Ему не повезло с травмами на старте карьеры, возможно, поэтому он не сразу вошёл в тур, стал, так сказать, местным в туре ATP.

Но сейчас он это делает. Потрясающая победа над Роберто в первом раунде, сумасшедший матч. Я посмотрел пару сетов, очень рад за него. Надеюсь, он сможет ещё лучше. Он не в моей части сетки, поэтому можно сильно об этом не думать. Надеюсь, что он зайдёт как можно дальше.

— Вы играли с Крисом Юбэнксом в Майами, он тоже вышел в четвёртый круг. Какие у него сильные стороны?

— Очень тяжёлый соперник. Мы с тренером говорим, что он показывает тотальный теннис. Ничего не боится, просто идёт вперёд. Наносит очень быстрые удары, при первой возможности выходит к сетке. Сильно подаёт. Я давно его знаю, и в этом году он смог найти что-то такое, чего раньше у него не было. Это стабильность во всём. После первого титула у тебя вырастают крылья, по нему это видно. Сейчас кажется, что он долгие годы будет фаворитом. Но наверняка сказать никогда нельзя. Сейчас он играет великолепно.

— На траве матчи более короткие, поэтому надо сохранять предельную концентрацию. Как у вас получается оставаться в игре каждую секунду?

— Это действительно так. Мне кажется, на харде то же самое, зачастую всё решает один брейк. Но на траве, скажем, сегодня я понимал, куда будет идти вторая подача, и был к этому готов. По линии, затем в тело, невозможно отбить. И в этот момент понимаешь, насколько важно каждое очко, потому что может случиться вот такое, и ты не сможешь отбить мяч. Каждое очко становится ещё важнее. Не знаю, в какой момент, но тебе может не повезти.

Я не работаю над этим за пределами корта, стараюсь хорошо тренироваться, это помогает. На мой взгляд, главное – это опыт. В этом молодёжь, как сейчас Мирра, Хольгер, все эти ребята, которые заходят далеко, так хороши. А я помоложе мог сделать два хороших удара, обрадоваться, постараться завести трибуны, а потом допустить четыре невынужденные ошибки, просто потому, что не привык к такому. Привык, только играя в таких важных матчах. И сейчас у меня это получается.

— У вас были легендарные моменты, как с «мёртвой рыбой». Какой из них ваш любимый? Вам нравится, что вы известны такими необычными вещами?

— Если это что-то хорошее, то да. Мне точно не нравится быть известным по психам, потому что о некоторых вещах я жалею. А если речь о весёлых штуках, то мне нравится. Приятно, что с нынешней популярностью соцсетей я смогу лет в 50 посмотреть свои весёлые видео.

Может, их будут показывать детям, которые не видели мою игру. Будут говорить им – вот, был такой парень, который выделывал на корте сумасшедшие штуки. Надеюсь, хорошие.

Какое самое любимое? Были у меня хорошие… Выберу свои речи. Мне нравятся свои речи и интервью после матчей. Одно не выберу. После проигранного финала US Open Рафе было весёлое интервью, потому что я был расстроен, но хорошо держался.