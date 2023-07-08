«Что угодно променяю на победу на «Шлеме». Медведев — о разнице между титулами и финалами

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, готов ли он променять успехи в туре на победы на турнирах «Большого шлема», а также поделился мнением о том, придаёт ли ему и другим россиянами и белорусам дополнительной мотивации пропуск Уимблдона в прошлом году.

«Зависит от того, что мы имеем в виду — финал «Шлема» или победу в нём. Я что угодно променяю на победу на «Шлеме». А на финал «Шлема», может, и нет. Всё-таки титул — это титул. Он у меня дома стоит, я каждый день могу на него смотреть, брать в руки. Но я так не делаю, не достаю его, просто чтобы подержать.

Выигрывать титулы — это потрясающе. И чем важнее титул, тем лучше. Финал — это здорово для опыта. Но это другое. Конечно, лучше дойти до финала, чем проиграть в первом раунде, но титул — лучше. Я бы поменялся на победу в «Шлеме», если бы мог. Но не на финал. Я очень доволен сезоном, но впереди ещё два «Шлема», один идёт прямо сейчас. Надеюсь, я смогу хорошо на них выступить.

Больше мотивации из-за пропуска? Не думаю. Я более мотивирован просто потому, что пока что это худший из «Шлемов» для меня. Лучший результат — четвёртый раунд. И пусть я не говорю, что люблю траву, но всё равно считаю, что могу хорошо здесь играть. Мне важно доказать и себе, и всем остальным, что я могу зайти далеко.

К тому же после Australian Open — 2022 я ни разу далеко не проходил на «Шлемах», даже до четвертьфинала нигде не доходил. Я хочу это изменить, потому что считаю, что достоин играть на поздних стадиях этого турнира. Но для этого надо обыгрывать очень тяжёлых соперников и показывать свой лучший теннис. Мне это удавалось, и я хочу сделать так же на этой неделе.

Мотивация для россиян и белорусов? Если честно, думаю, это просто спорт, потому что это показывает, что иногда мы знаем, как хорошо играть в теннис. Потому что иногда мы проигрываем, иногда выигрываем. Это значит, что многие игроки могут хорошо играть. Многим в прошлом году не хватало этой возможности далеко заходить на таком прекрасном турнире, как Уимблдон. Не думаю, что здесь есть что-то ещё. Мы здесь, просто чтобы сыграть как можно лучше. Может, выиграть. Может, зайти далеко, а может — нет. Надеюсь, что я смогу далеко зайти», — сказал теннисист на пресс-конференции после выхода в 1/8 финала Уимблдона.