«Это позорно». Ализе Корне раскритиковала политику Уимблдона по выдаче билетов игрокам

74-я ракетка мира, французская теннисистка Ализе Корне раскритиковала политику Уимблдона по выдаче игрокам билетов для их близких на матчи.

«В первом раунде у меня было всего два билета, а перед моим матчем на Центральном корте мне дали 40 билетов, которые я могла раздать. Это всё объясняет. В первом случае никто не мог прийти поддержать меня. Я даже не смогла пригласить одного из своих лучших друзей. Два билета на внешних кортах – это слишком мало. А когда вы играете на Центральном корте, у вас огромные привилегии.

Нужно отдавать должное игрокам, которые выступают на второстепенных кортах. Этот турнир существует благодаря всем участникам, а не только тем, кто играет на больших кортах.

На US Open с этим всё гораздо лучше. На Уимблдоне всегда был такой огромный разрыв. На других турнирах вам дают хотя бы четыре или шесть билетов. Этого хватит по крайней мере для того, чтобы позвать близких.

И так каждый год. Если меня ставят на какой-нибудь 10-й корт, я не могу никому дать билеты, а меня просят об этом. Это позорно, но таковы правила», — сказала Корне на пресс-конференции после вылета с Уимблдона.