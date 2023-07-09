Елена Веснина: Фучович был первой настоящей проверкой Даниила Медведева на Уимблдоне

Олимпийская чемпионка, победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина высказалась о победе россиянина Даниила Медведева над представителем Венгрии Мартоном Фучовичем в матче третьего круга Уимблдона-2023.
«Вчера Медведев одержал великолепную победу над серьёзным соперником. Фучович был первой настоящей проверкой на прочность на Уимблдоне! Даня уже преодолел психологический барьер и уверенно движется дальше. Видно, что Медведев наконец-то приспособился к игре на траве. Дальше его ждёт тяжёлый матч с Легечкой. Чех очень опасен, Дане нужно быть аккуратнее. У Медведева есть всё, чтобы шикарно выступать на траве. На этом покрытии очень многое решает первая подача. Если Даниил покажет свой максимум, то у Легечки просто нет никаких шансов на победу», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
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