Медведев, Рублёв и Сафиуллин повторили российский рекорд ТБШ. Что случилось на Уимблдоне

В субботу, 7 июля, самый известный в мире турнир на траве, казалось, вернулся к привычному расписанию, но дождь снова вмешался в ход поединков, и два из них перенесли на воскресенье, в том числе и российское дерби. Однако остальные три представителя России успели провести свои матчи. Но обо всём по порядку.

Итоги шестого дня. 8 июля, суббота

У мужчин проводились матчи третьего круга в верхней половине сетки, и среди участников был россиянин Даниил Медведев (третий номер посева). Он смог ликвидировать отставание в один сет от неудобного венгра Мартона Фучовича и одержать победу в четырёх партиях. Так Даниил пробился в четвёртый круг Уимблдона и повторил свой рекорд этого турнира, установленный в 2021 году.

Кроме того, Медведев присоединился в 1/8 финала к Андрею Рублёву и Роману Сафиуллину, повторив тем самым национальный рекорд представительства на этой стадии ТБШ. Подобное случалось теперь уже семь раз.

Три россиянина в четвёртом круге ТБШ (7 раз):

1. US Open – 2006 (Сафин, Давыденко, Южный)

2. «Ролан Гаррос» — 2007 (Южный, Давыденко, Андреев)

3. Australian Open – 2021 (Карацев, Медведев, Рублёв)

4. Уимблдон-2021 (Хачанов, Рублёв, Медведев)

5. «Ролан Гаррос» — 2022 (Хачанов, Рублёв, Медведев)

6. US Open – 2022 (Хачанов, Медведев, Рублёв)

7. Уимблдон-2023 (Сафиуллин, Рублёв, Медведев)

Из других результатов отметим победу Карлоса Алькараса. Его выход в четвёртый круг означает, что Даниил Медведев лишился даже теоретических шансов стать первой ракеткой мира по итогам Уимблдона. Обогнать Алькараса теперь может только Новак Джокович. В трёх сетах в этот день праздновал победу Стефанос Циципас (5), а Хольгер Руне (6) в пятой партии сражения с Алехандро Давидович-Фокиной (31) сумел спастись с двойного матчбола и победить.

Мужчины. Третий круг

Легечка (Чехия) – Пол (США, 16) – 6:2, 7:6, 6:7, 6:7, 6:2.

Юбэнкс (США) – О’Коннелл (Австралия) – 7:6, 7:6, 7:6.

Медведев (Россия, 3) – Фучович (Венгрия) – 4:6, 6:3, 6:4, 6:4.

Алькарас (Испания, 1) – Харри (Чили, 25) – 6:3, 6:7, 6:3, 7:5.

Руне (Дания, 6) – Давидович-Фокина (Испания, 31) – 6:3, 4:6, 3:6, 6:4, 7:6.

Циципас (Греция, 5) – Джере (Сербия) – 6:4, 7:6, 6:4.

Берреттини (Италия) – Зверев (Германия, 19) – 6:3, 7:6, 7:6.

Подробнее: Легечка (Чехия) – Пол (США, 16) – 6:2, 7:6, 6:7, 6:7, 6:2.Юбэнкс (США) – О’Коннелл (Австралия) – 7:6, 7:6, 7:6.– Фучович (Венгрия) – 4:6, 6:3, 6:4, 6:4.Алькарас (Испания, 1) – Харри (Чили, 25) – 6:3, 6:7, 6:3, 7:5.Руне (Дания, 6) – Давидович-Фокина (Испания, 31) – 6:3, 4:6, 3:6, 6:4, 7:6.Циципас (Греция, 5) – Джере (Сербия) – 6:4, 7:6, 6:4.Берреттини (Италия) – Зверев (Германия, 19) – 6:3, 7:6, 7:6.

У женщин Екатерина Александрова (21) за час справилась с Далмой Галфи из Венгрии. А вот Анна Блинкова ничего не смогла поделать с Ариной Соболенко (2). Теперь в 1/8 финала Александрова сыграет как раз с Соболенко. Отметим уверенную победу чемпионки Уимблдона-2022 Елены Рыбакиной из Казахстана над Кэти Бултер из Великобритании. А также выход в следующий раунд прошлогодней финалистки Онс Жабер (6) и чемпионки-2011 и 2014 Петры Квитовой (9).

Женщины. 3-й круг

Хаддад-Майя (Бразилия, 13) – Кырстя (Румыния) – 6:2, 6:2.

Квитова (Чехия, 9) – Стеванович (Сербия, Q) – 6:3, 7:5.

Александрова (Россия, 21) – Галфи (Венгрия) – 6:0, 6:4.

Соболенко (Беларусь, 2) – Блинкова (Россия) – 6:2, 6:3.

Кис (США, 25) – Костюк (Украина) – 6:4, 6:1.

Жабер (Тунис, 6) – Андрееску (Канада) – 3:6, 6:3, 6:4.

Рыбакина (Казахстан, 3) – Бултер (Великобритания, WC) – 6:1, 6:1.

Подробнее: Хаддад-Майя (Бразилия, 13) – Кырстя (Румыния) – 6:2, 6:2.Квитова (Чехия, 9) – Стеванович (Сербия, Q) – 6:3, 7:5.– Галфи (Венгрия) – 6:0, 6:4.Соболенко (Беларусь, 2) –– 6:2, 6:3.Кис (США, 25) – Костюк (Украина) – 6:4, 6:1.Жабер (Тунис, 6) – Андрееску (Канада) – 3:6, 6:3, 6:4.Рыбакина (Казахстан, 3) – Бултер (Великобритания, WC) – 6:1, 6:1.

Матчи 7-го дня. 9 июля, воскресенье

В воскресенье, 9 июля должны быть сыграны матчи 4-го круга в нижней половине мужской сетки. Среди участников – два россиянина: Андрей Рублёв (7) и Роман Сафиуллин. Проведёт свой матч и действующий чемпион Новак Джокович (2).

Мужчины. 3-й круг

Доигрывание матча Тиафо (США, 10) – Димитров (Болгария, 21) – при счёте 2:6, 3:6, 2:1, идёт 3-й сет.

4-й круг (1/8 финала)

15:30 мск. Сафиуллин (Россия) – Шаповалов (Канада, 26)

15:30. Рублёв (Россия, 7) – Бублик (Казахстан, 23)

16:30. Синнер (Италия, 8) – Галан (Колумбия)

19:00. Хуркач (Польша, 17) – Джокович (Сербия, 2)

Подробнее: Доигрывание матча Тиафо (США, 10) – Димитров (Болгария, 21) – при счёте 2:6, 3:6, 2:1, идёт 3-й сет.15:30 мск.– Шаповалов (Канада, 26)15:30.– Бублик (Казахстан, 23)16:30. Синнер (Италия, 8) – Галан (Колумбия)19:00. Хуркач (Польша, 17) – Джокович (Сербия, 2)

У женщин главное внимание на отложенное в субботу из-за дождя российское дерби – Анастасия Потапова – Мирра Андреева. Также проведут свои матчи 1-я ракетка мира Ига Свёнтек и Джессика Пегула (4).

Женщины. 3-й круг

14:00 мск. Потапова (Россия, 22) – М.Андреева (Россия, Q)

4-й круг (1/8 финала)

13:00. Вондроушова (Чехия) – Боузкова (Чехия, 32)

15:00. Пегула (США, 4) – Цуренко (Украина)

17:30. Свёнтек (Польша, 1) – Бенчич (Швейцария, 14)

18:30. Азаренко (Беларусь, 18) – Свитолина (Украина, WC)

Подробнее: 14:00 мск.13:00. Вондроушова (Чехия) – Боузкова (Чехия, 32)15:00. Пегула (США, 4) – Цуренко (Украина)17:30. Свёнтек (Польша, 1) – Бенчич (Швейцария, 14)18:30. Азаренко (Беларусь, 18) – Свитолина (Украина, WC)

Уимблдон проходит с 3 по 16 июля в Лондоне. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».