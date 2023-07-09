Камельзон: Рублёв на корте делает такие вещи, которые до него делали только три человека

Заслуженный тренер Российской Федерации по теннису Владимир Камельзон поделился мнением об игре россиянина, седьмой ракетки мира Андрея Рублёва.

«Рублёв играет просто великолепно! Андрей на корте делает такие вещи, которые до него делали только три человека — Федерер, Надаль и Джокович! Подобного тенниса я не вижу у Зверева и Циципаса. Да даже у Алькараса. Рублёв выходит на новый уровень!» — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Сегодня, 9 июля, Рублёв впервые в карьере вышел в четвертьфинал Уимблдона, в пяти сетах вырвав победу у казахстанца Александра Бублика. В следующем матче он может сыграть с семикратным чемпионом турнира, сербским теннисистом Новаком Джоковичем.