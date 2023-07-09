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Сафиуллин поделился мнением о Синнере, с которым сыграет в четвертьфинале Уимблдона

Сафиуллин поделился мнением о Синнере, с которым сыграет в четвертьфинале Уимблдона
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Российский теннисист Роман Сафиуллин поделился мнением о своём сопернике в четвертьфинале Уимблдона, восьмой ракетке мира из Италии Яннике Синнере.

«Мы играли с ним в прошлом году на Кубке ATP, он был моим первым соперником из топ-10. Очень тяжёлый матч. Помню, в первом сете мне удалось доставить ему проблем. Надеюсь взять тот матч на заметку и улучшить тактику и свою игру на следующий матч», — сказал Сафиуллин на пресс-конференции после победы в 1/8 финала Уимблдона.

Роман Сафиуллин и Янник Синнер играли в 2022 году на харде на ATP Cup. Тогда итальянский теннисист победил россиянина в двух сетах со счётом 7:6 (8:6), 6:3. На Уимблдоне Роман Сафиуллин впервые в карьере вышел в четвертьфинал турниров «Большого шлема».

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