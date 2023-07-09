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Уимблдон-2023, Роман Cафиуллин обыграл Дениса Шаповалова и вышел в 1/4 финала, итоги, расклады, сетка

Очередная российская сенсация! Сафиуллин прорвался в 1/4 финала Уимблдона
Кирилл Вейович
Сафиуллин прорвался в 1/4 финала Уимблдона
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Роман неожиданно одолел канадца Шаповалова и дебютирует теперь в топ-50 рейтинга ATP.

В воскресенье, 9 июля, на Уимблдоне проходят поединки третьего и четвёртого круга как в мужском, так и в женском одиночном разряде. Среди представителей сильного пола сегодня свои встречи проводили два россиянина – Андрей Рублёв и Роман Сафиуллин. Последний, в свою очередь, встречался с канадцем Денисом Шаповаловым, который сейчас располагается на 29-м месте в мужском рейтинге ATP.

Уимблдон. Мужчины. Сетка

25-летний уроженец Подольска приятно удивляет отечественных фанатов на травяном мэйджоре. Уже на старте соревнований Сафиуллин попал на 20-го сеяного, знаменитого испанца Роберто Баутиста-Агута. Суммарно этот матч продолжался три дня! По итогам понедельника Роман летел по партиям 1-2 и находился в шаге от вылета. Доигровка должна была пройти на грядущий день, но во вторник неблагоприятные погодные условия не позволили атлетам провести ни одного гейма. Однако в среду россиянин смог переломить ход противостояния и одержать самую яркую победу в своей карьере – 2:6, 7:6, 6:7, 6:4, 7:5.

Во втором круге Роман уже в трёх сетах справился с представителем Франции Корентеном Муте – 7:5, 6:3, 7:6. Благодаря этому успеху уроженец Подольска сумел показать свой лучший результат в карьере вообще на ТБШ: наш игрок впервые пробился в 1/16 финала на турнире подобного уровня. Эту стадию турнира Сафиуллин также преодолел уверенно, закрыв аргентинского ветерана Гидо Пелью в трёх партиях – 7:6, 6:4, 6:0. Таким образом, на дебютном травяном турнире «Большого шлема» Роман добрался уже до четвёртого круга.

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Соперник Романа по четвёртому кругу Уимблдона-2023, Денис Шаповалов, двигался по сетке к очному противостоянию следующим образом. На старте соревнований звёздный канадец, два года назад добиравшийся до полуфинала в Лондоне, в четырёх партиях одержал волевую победу над молдаванином Раду Алботом (5:7, 6:4, 6:2, 6:2). Затем Денис переиграл француза Баррера (6:3, 6:4, 7:6), а в 1/8 финала травяного мэйджора одолел изрядно пошумевшего хозяина кортов Лиама Броэди со счётом 4:6, 6:2, 7:5, 7:5.

Стоит отметить, что Сафиуллин и Шаповалов уже дважды встречались между собой за свою профессиональную карьеру. Примечателен тот факт, что оба очных противостояния состоялись в Австралии. Первый раз теннисисты пересеклись на командном турнире ATP Cup в прошлом сезоне, тот матч канадец оставил за собой в трёх партиях (6:4, 5:7, 6:4). У Романа была отличная возможность взять реванш у своего оппонента на соревнованиях в Аделаиде уже в нынешнем году. Однако и на этот раз полуфиналист Уимблдона-2021 был сильнее россиянина, обыграв его со счётом 6:4, 6:3. При этом в преддверии новой битвы с канадцем сам россиянин, естественно, помнил о прошлых неудачных поединках, о чём и рассказал в интервью. «С Шаповаловым мы уже встречались в этом году — перед Открытым чемпионатом Австралии, в Аделаиде. Я ему проиграл. И в прошлом году тоже в Австралии, на харде. Я знаю, как он играет, что он может делать. Постараюсь устранить ошибки, допущенные мной в предыдущих матчах, и улучшить свою игру», — сказал Сафиуллин телеграм-каналу «Больше».

При этом отечественные эксперты были настроены положительно перед матчем Романа и Дениса, высказывая следующее мнение. «Знаете, это просто чудо какое-то — Сафиуллин вышел в четвёртый круг на турнирах «Большого шлема». Он и в третьем круге никогда до этого не был, но шагнул ещё дальше. На самом деле Роман — большой труженик и абсолютно заслуженно вышел в четвёртый круг. В первом круге он обыграл очень хорошего игрока (испанца Роберто Баутиста-Агута, 23-ю ракетку мира. — Прим. «Чемпионата»), который очень здорово играет на траве, а дальше уже ему было легче. Я думаю, Сафиуллину по силам обыграть Шаповалова, он сейчас находится на кураже», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Отчётный матч игроки начали уверенно. Соперники сначала спокойно брали свои подачи, а первым брейк удалось сделать именно канадцу. Это случилось при счёте 3:2 в его пользу. Как принято говорить, одного сделанного брейка в мужском теннисе хватило для победы в партии. Так и случилось. Шаповалов забрал стартовый сет со счётом 6:3. Денис выглядел более активно на корте, раз за разом двигая своего соперника и имея преимущество в длинных розыгрышах.

Денис Шаповалов

Денис Шаповалов

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Однако уже вторая партия пошла совсем по другому сценарию. На этот раз при счёте 3:2 чужую подачу удалось забрать именно Роману. Причём сделал это уроженец Подольска с первого брейк-пойнта. Ключевым моментом сета стал его заключительный гейм. Сафиуллину понадобилось целых четыре (!) сетбола, чтобы оставить партию за собой. Добавим, что в её девятом гейме россиянину пришлось отыграть ещё два брейк-пойнта. 6:3 – с таким счётом Роман забрал эту партию. Таким образом, после двух сетов на корте №2 было полное равенство.

Роман Сафиуллин

Роман Сафиуллин

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Дальше россиянина было уже не остановить. За весь третий сет он не проиграл ни одного очка на своей подаче. А вот Шаповалов, в свою очередь, смог взять лишь один гейм, трижды позволив сопернику сделать брейк. Это можно было объяснить и тем, что спортсмен брал медицинскую паузу из-за плохого самочувствия. 3:6, 6:3, 6:1 – с такими цифрами Роман и Денис подходили к четвёртому сету матча 1/8 финала травяного ТБШ.

В четвёртом сете, как и в первых двух стартовых сетах, всё решил лишь один брейк. Причём снова уроженец Подольска сделал его при счёте 3:2 в свою пользу. На этот раз Роман решил не мучить своих фанатов, спокойно отыграв решающий гейм сета на своей подаче. 3:6, 6:3, 6:1, 6:3 – именно с таким счётом Сафиуллин одолел своего очередного, более статусного оппонента и вошёл в историю Уимблдона!

Уимблдон (м). 4-й круг
09 июля 2023, воскресенье. 16:20 МСК
Роман Сафиуллин
92
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
3 		6 6 6  
6 		3 1 3  
             
Денис Шаповалов
29
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов

Россиянин, который сейчас занимает лишь 92-е место в мужской мировой табели о рангах, стал лишь третьим теннисистом в истории этого мэйджора за последнюю декаду из вне топ-75, который вышел в 1/4 финала турнира после Лукаша Кубота (№130, 2014-й год) и Ника Кирьоса (№144, 2014-й). Сафиуллин стал первым с 2014-го и 12-м в истории дебютантом, вышедшим в четвертьфинал британского «Шлема». По итогам турнира Роман дебютирует в топ-50. За выход в полуфинальную стадию соревнований 92-я ракетка мира сыграет с Янником Синнером.

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