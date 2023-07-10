Азаренко ответила на вопрос о взаимоотношениях с украинкой Свитолиной

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко рассказала о взаимоотношениях с украинкой Элиной Свитолиной после поражения в матче четвёртого круга Уимблдона.
«Мои взаимоотношения со Свитолиной? Я знаю Элину очень давно. У меня всегда были с ней хорошие отношения. Сейчас такие обстоятельства, это то, что есть, и этим всё сказано.
Я думаю, что вы, ребята, придираетесь к каждому шагу и делаете из этого такую большую историю. В этом нет никакого смысла. Я не думаю, что разговоры о каждом маленьком жесте имеют какое-то значение или составляют большую историю. Я не имею в виду вас конкретно, но многие люди продолжают говорить об этом, как будто это меняет чью-то жизнь, а это не так.
Так что чем больше вы, ребята, делаете это, тем дольше будет разговоров. Так что, на мой взгляд, это не разговор, который имеет какую-либо суть, принесёт какие-либо изменения и приведёт к каким-либо последствиям», — сказала Азаренко на пресс-конференции.
Напомним, после матча болельщики освистали Азаренко.
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