«Моя позиция не изменилась». Украинка выиграла матч-триллер и не стала жать руку Азаренко

33-летняя белоруска Виктория Азаренко и 28-летняя украинка Элина Свитолина образовали одну из самых интересных и наиболее ожидаемых вывесок в четвёртом круге женского одиночного разряда на этом Уимблдоне.

Двукратная чемпионка Открытого чемпионата Австралии (2012, 2013) уже давно не показывала высоких результатов на травяном турнире «Большого шлема». В последний раз во вторую неделю Уимблдона Виктория пробивалась ещё в 2017 году, когда в итоге проиграла в четвёртом круге. С тех пор Азаренко не проходила в столице Англии дальше третьего раунда.

Но в этом сезоне Виктория в хорошем состоянии подошла к английскому «Шлему». В третьем круге белоруска не оставила ни одного шанса первой ракетке России Дарье Касаткиной (6:2, 6:4), завершив матч в свою пользу всего за 76 минут. Благодаря этой победе Азаренко вышла в сетке на Свитолину, подарив украинской спортсменке шанс в очередной раз громко заявить о своей позиции относительно отказа от рукопожатий после матчей с россиянками и белорусками.

«Я уже встречалась с парой теннисисток из Беларуси и России в Страсбурге и Париже. Ничего нового не будет. Для меня это просто большая мотивация выйти на матч и сделать ещё больше, чтобы победить, постараться добыть победу для моей страны.

Продолжу ли избегать рукопожатий с россиянками и белорусками перед, возможно, более понимающей публикой Уимблдона? Да. В Париже было много недопонимания, хотя в Страсбурге все понимали мою позицию. Надеюсь, здесь будет то же самое и британская публика поймёт меня.

Моя позиция не изменилась — не жать руки россиянкам и белорускам. Надеюсь, для них это тоже не будет новостью», — сказала Свитолина в эфире BBC.

Любопытно, что своё выступление на последнем «Ролан Гаррос» представительница Украины завершила как раз поражением от белоруски. Только не от Азаренко, а от Арины Соболенко. В Париже Свитолина добралась до четвертьфинала, где в двух сетах уступила Арине – 4:6, 4:6. После завершения той встречи рукопожатия не произошло, хотя Соболенко стояла у сетки и ждала соперницу. Украинка тогда даже осталась недовольна поведением оппонентки, заявив, что Арина накалила ситуацию.

На сей раз соперницей Элины стала Виктория, которая в своей карьере обладала отличным послужным списком в матчах с бронзовым призёром Олимпиады-2020. Ранее девушки пересекались на корте пять раз, и счёт личных встреч фиксировал убедительные 5-0 в пользу Азаренко. Виктория четыре раза выиграла на харде и ещё один раз — на грунте. В предыдущий раз они играли друг с другом в третьем раунде Australian Open — 2022, где белоруска разгромила украинку — 6:0, 6:2. Теперь же Свитолина вышла на английский корт с мечтой о реванше.

Украинка удачно вошла в игру и стартовый гейм на своей подаче забрала под ноль. Но уже спустя 10 минут уроженка Минска лидировала с брейком – 2:1. Чтобы подтвердить сделанный брейк, Виктории пришлось подавать на протяжении 12 минут. Именно столько продолжался четвёртый гейм в сете, в котором Азаренко пришлось пройти через брейк-пойнт и многократное «ровно». В сложнейшей борьбе белоруска выстояла и повела с преимуществом в два гейма – 3:1.

В эти минуты каждый гейм получался очень напряжённым и проходил в упорной борьбе, но в решающие моменты более опытная Азаренко каждый раз оказывалась точнее. Вот и в пятом гейме Виктория сначала отыграла геймбол, а затем уже на своём брейк-пойнте удачно вылетела к сетке и отличным ударом с бэкхенда оформила второй брейк в сете – 4:1. Минчанка частенько грешила двойными ошибками (их она сделала четыре против нуля у украинки), зато в розыгрышах раз за разом действовала намного надёжнее соперницы. Отсюда и сложился итог первого сета – 6:2 в пользу 19-й сеяной английского турнира.

В том же ключе сложилось и начало второй партии. Свитолина дважды подряд находилась совсем рядом с победой в гейме – сначала имея 30:15 на подаче, затем 40:40 на приёме – но Азаренко снова была терпеливее, и счёт по геймам продолжал меняться в одну сторону. Виктория очень быстро повела с брейком 2:0, в результате чего положение украинской теннисистки в матче стало уже для неё угрожающим.

На этом месте Свитолина наконец смогла переломить игровую ситуацию. Впервые в матче Элина брейканула соперницу и тут же уже сама вышла вперёд – 3:2. Третий подряд выигранный гейм украинка отпраздновала очень эмоциональным образом, стараясь поймать позитивную для себя волну. Следом минчанка и одесситка по разу уверенно забрали свои подачи, а дальше состоялся самый долгий гейм в матче продолжительностью 13 минут.

При счёте 4:3 в свою пользу Свитолина имела четыре скрытых сетбола на приёме, но Азаренко удалось выстоять в сложнейшей ситуации. Первый из брейк-пойнтов она отыграла сильной подачей, затем ещё дважды удачно вышла к сетке, а последний из скрытых сетболов был отыгран отличным обводящим ударом, когда украинка уже сама пыталась завершить комбинацию ударом с лёту.

При этом уже отчётливо чувствовалось, что Свитолина значительно добавила в качестве своей игры и находится к новому брейку гораздо ближе, чем её соперница. Так и случилось. В десятом гейме пройти через необходимость отыгрывать уже реальные сетболы Виктория не смогла. 28-летняя украинка оформила важнейший брейк и восстановила равновесие по партиям – 6:4 в пользу полуфиналистки Уимблдона-2019.

С места в карьер рванула Свитолина и в третьем сете. Те двойные ошибки, которые Азаренко в первом сете компенсировала удачной игрой в розыгрышах, сейчас уже бесследно для белоруски не проходили. На старте партии именно таким образом Виктория и подарила брейк украинской спортсменке, позволив ей сразу захватить лидерство в два гейма. Следом Элина за пару минут выиграла гейм ещё и на своей подаче, впервые в матче поведя с преимуществом в сете в три гейма – 3:0.

Вот только сдаваться и прекращать борьбу минчанка совершенно точно была не намерена. Пережив кризисный момент, Виктория начала возвращаться в игру. Со второго брейк-пойнта Азаренко смогла оформить обратный брейк, до минимума сократив отставание в сете – 2:3. Этот розыгрыш получился очень интересным – мяч от троса предательски отскочил на половину Азаренко, но Виктория подстроилась и аккуратно перебросила сетку. А ещё через несколько минут счёт по геймам сравнялся – 3:3.

В дальнейшем каждая из девушек выиграла ещё по три своих подачи, вследствие чего невероятно интересный и увлекательный матч логичным образом пришёл к своей кульминации: судьба равной встречи решилась на чемпионском тай-брейке, и последний гейм матча также получился богат на различные сценарные повороты.

Первой брейканула украинка и повела 2:1, затем уже белоруска вырвалась вперёд – 4:2. Через несколько мгновений Элина оперативно восстановила равновесие – 4:4, но тут же Виктория снова вырвалась вперёд – 6:4.

Следом Азаренко довела своё преимущество даже до трёх очков – 7:4 – но Свитолина не сдалась и переломила ход тай-брейка. Она выиграла четыре розыгрыша подряд и оказалась в двух шагах от выхода в четвертьфинал. Для решения этой задачи Элине надо было выиграть два очка подряд на своей подаче, но это стало бы слишком банальной развязкой для такого матча.

Виктория смогла сравнять счёт на тай-брейке, сделав на нём 8:8. Затем неудачный укороченный в исполнении белоруски принёс её сопернице первый матчбол, который сама же Азаренко отыграла в атакующей манере. Но последнее слово в матче всё-таки осталось за Свитолиной – она заработала ещё один матчбол и эйсом поставила точку в этой встрече – 7:6 (11:9).

Таким образом, 28-летняя украинка впервые в карьере обыграла неудобную соперницу и вырвала путёвку в четвертьфинал, где теперь сыграет с первой ракеткой мира представительницей Польши Игой Свёнтек. Что касается послематчевой церемонии, то Азаренко первой не подошла к сетке, а сразу направилась к судье. Белоруска рукой символически махнула в сторону Свитолиной, а та спокойно проследовала к своему месту на корте. Рукопожатия, естественно, не произошло. Да его никто и не ждал, включая саму Викторию.