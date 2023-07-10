Димитров: я застал три или четыре поколения теннисистов — нынешнее сильнее предыдущих

32-летний болгарский теннисист Григор Димитров (24-й в рейтинге ATP) высказался об отличиях разных поколений игроков.
«Думаю, есть много отличий. Я застал, не знаю, три или четыре поколения теннисистов. И каждое из них отличалось своим особым стилем игры.
Думаю, физическая форма каждого поколения влияла и на нас тоже. Если задуматься, все молодые игроки, которым по 20 или чуть больше лет, очень мощно бьют по мячу, отлично подают, у них сильные ноги. И в целом они все хорошо двигаются.
Они уже всесторонне развитые игроки. Даже, наверное, сильнее, чем моё поколение и поколение после меня. Я думаю, можно заметить их прогресс, они очень сильно выросли с годами. Но когда я смотрю на нынешнюю молодёжь, то даже не знаю, что ещё они могут улучшить. Наверное, только свои решения в каких-то моментах, но это приходит с опытом.
Это очень интересный вопрос. Думаю, что мы как игроки, наверное, видим эту ситуацию немного по-другому», — сказал Димитров на пресс-конференции.
В четвёртом круге Уимблдона Григор Димитров встретится с шестой ракеткой мира 20-летним датчанином Хольгером Руне. На предыдущей стадии турнира болгарин обыграл десятую ракетку мира представителя США Фрэнсиса Тиафо (6:2, 6:3, 6:2).
- 10 июля 2023
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