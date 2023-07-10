Кис — о победе над Андреевой: соврала бы, если бы сказала, что не чувствовала давления

18-я ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Кис прокомментировала победу над 16-летней россиянкой Миррой Андреевой (102-я ракетка мира) в матче 1/8 финала Уимблдона-2023. Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:2 в пользу американской спортсменки.

«Я бы соврала, если бы сказала, что не чувствовала давления. Знала, что она великолепный игрок, но мне не хотелось быть той, кто проиграет ей в матче за её первый выход в четвертьфинал», — сказала Кис после матча.

Кис вышла в четвертьфинал Уимблдона, а Андреева завершила своё выступление. На этой стадии турнира американская теннисистка сыграет с победительницей противостояния Екатерина Александрова (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь). Женский турнир Уимблдона завершится 15 июля.