Мирра Андреева не пожала руку судье после матча с Кис

102-я ракетка мира 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева не пожала руку судье после поражения в матче 1/8 финала Уимблдона-2023 от 18-й ракетки мира американки Мэдисон Кис. Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:2 в пользу американской спортсменки. Сразу по окончании матча Мирра подошла к сетке и поблагодарила соперницу, но при этом не стала подходить к судейской вышке для традиционного рукопожатия.

Напомним, в конце третьего сета Андреева получила штрафное очко за брошенную на корт ракетку. Спортсменка не смогла удержаться на ногах и выронила ракетку, после чего была наказана судьёй, так как уже имела предупреждение по ходу встречи. В результате наказания Андреевой Кис получила матчбол и довела игру до победы.