Уимблдон стал лишь 2-м ТБШ в истории, в четвертьфинал которого вышли сразу три россиянина
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Лишь во второй раз в Открытой эре три российских теннисиста сыграют в четвертьфинале турнира «Большого шлема».
Повторение рекорда Australian Open – 2021 произошло на текущем Уимблдоне. В четвертьфиналы турнира вышли Роман Сафиуллин, Андрей Рублёв и Даниил Медведев. В 2021 году в Мельбурне такого же результата добились Медведев, Рублёв и Аслан Карацев.
Четвертьфиналы россиян на Уимблдоне-2023:
Андрей Рублёв (7) – победитель матча Хуберт Хуркач (Польша, 17)/Новак Джокович (Сербия, 2, действующий чемпион);
Даниил Медведев (3) – победитель матча Стефанос Циципас (Греция, 5)/Кристофер Юбэнкс (США);
Роман Сафиуллин – Янник Синнер (Италия, 8).
Мужской Уимблдон-2023 пройдёт с 3 по 16 июля. Общий призовой фонд соревнований составляет £ 44 700 000.
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