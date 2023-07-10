Уимблдон стал лишь 2-м ТБШ в истории, в четвертьфинал которого вышли сразу три россиянина

Лишь во второй раз в Открытой эре три российских теннисиста сыграют в четвертьфинале турнира «Большого шлема».

Повторение рекорда Australian Open – 2021 произошло на текущем Уимблдоне. В четвертьфиналы турнира вышли Роман Сафиуллин, Андрей Рублёв и Даниил Медведев. В 2021 году в Мельбурне такого же результата добились Медведев, Рублёв и Аслан Карацев.

Четвертьфиналы россиян на Уимблдоне-2023:

Андрей Рублёв (7) – победитель матча Хуберт Хуркач (Польша, 17)/Новак Джокович (Сербия, 2, действующий чемпион);

Даниил Медведев (3) – победитель матча Стефанос Циципас (Греция, 5)/Кристофер Юбэнкс (США);

Роман Сафиуллин – Янник Синнер (Италия, 8).

Мужской Уимблдон-2023 пройдёт с 3 по 16 июля. Общий призовой фонд соревнований составляет £ 44 700 000.