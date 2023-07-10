Даниил Медведев забавно высказался о том, что впервые вышел в четвертьфинал Уимблдона

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев забавно прокомментировал тот факт, что впервые в карьере вышел в четвертьфинал Уимблдона-2023. Уимблдон был последним турниром «Большого шлема», на котором Даниилу не покорялась стадия 1/8 финала.

«Я, наверное, пятый или шестой раз играю на Уимблдоне, и у меня не было здесь крупных результатов. Но, что можно сказать наверняка, я никогда не проигрывал на корте №1. Жаль, что в четвертьфинале, скорее всего, придётся играть на Центральном (смеётся). Я очень доволен, жду следующий матч. Надеюсь, смогу выложиться на 100%», — сказал Медведев в интервью на корте.

В четвертьфинале Уимблдона-2023 Медведев (3) сразится с победителем матча Стефанос Циципас (Греция, 5)/Кристофер Юбэнкс (США).