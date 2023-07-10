Александрова уступила Соболенко в первом сете матча 1/8 финала Уимблдона

Российская теннисистка Екатерина Александрова, посеянная под 21-м номером, уступила второй ракетке мира Арине Соболенко из Беларуси в первом сете матча четвёртого круга Уимблдона-2023 со счётом 4:6. Теннисистки провели на корте 47 минут.

Александрова трижды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и не имела ни одной возможности взять подачу соперницы. Соболенко выполнила пять эйсов, ни разу не ошиблась на подаче и реализовала один из шести брейк-пойнтов.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Екатерина Александрова — Арина Соболенко в 1/8 финала Уимблдона.

За выход в полуфинал Уимблдона-2023 победительница этого матча сыграет с 25-й сеяной американской теннисисткой Мэдисон Кис.