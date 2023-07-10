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Александрова уступила Соболенко в первом сете матча 1/8 финала Уимблдона

Александрова уступила Соболенко в первом сете матча 1/8 финала Уимблдона
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Российская теннисистка Екатерина Александрова, посеянная под 21-м номером, уступила второй ракетке мира Арине Соболенко из Беларуси в первом сете матча четвёртого круга Уимблдона-2023 со счётом 4:6. Теннисистки провели на корте 47 минут.

Александрова трижды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и не имела ни одной возможности взять подачу соперницы. Соболенко выполнила пять эйсов, ни разу не ошиблась на подаче и реализовала один из шести брейк-пойнтов.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Екатерина Александрова — Арина Соболенко в 1/8 финала Уимблдона.

За выход в полуфинал Уимблдона-2023 победительница этого матча сыграет с 25-й сеяной американской теннисисткой Мэдисон Кис.

Уимблдон (ж). 4-й круг
10 июля 2023, понедельник. 17:15 МСК
Екатерина Александрова
22
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
4 		0  
6 		5  
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Комментарии
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