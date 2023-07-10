Владимир Камельзон: Медведев — великая фигура. У него есть всё для победы на Уимблдоне

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон поделился впечатлениями от игры чемпиона US Open – 2021, россиянина Даниила Медведева на Уимблдоне-2023. Ранее Даниил впервые вышел в четвертьфинал этого турнира.

«Медведев совсем не новичок на турнирах «Большого шлема». Всегда достойно выступал на крупных турнирах. Даня, конечно же, лидер мирового тенниса и великая фигура. Он просто отлично подготовился к Уимблдону. Выйти в четвертьфинал — отличный результат! Но это ещё далеко не конец турнира. У него есть всё для победы на Уимблдоне: нужно грамотно распределить свои силы на оставшиеся матчи и показать максимум. Желаю Медведеву удачи. Продолжаю болеть за него!» — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.