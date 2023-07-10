Владимир Камельзон: Медведев — великая фигура. У него есть всё для победы на Уимблдоне
Поделиться
Заслуженный тренер России Владимир Камельзон поделился впечатлениями от игры чемпиона US Open – 2021, россиянина Даниила Медведева на Уимблдоне-2023. Ранее Даниил впервые вышел в четвертьфинал этого турнира.
«Медведев совсем не новичок на турнирах «Большого шлема». Всегда достойно выступал на крупных турнирах. Даня, конечно же, лидер мирового тенниса и великая фигура. Он просто отлично подготовился к Уимблдону. Выйти в четвертьфинал — отличный результат! Но это ещё далеко не конец турнира. У него есть всё для победы на Уимблдоне: нужно грамотно распределить свои силы на оставшиеся матчи и показать максимум. Желаю Медведеву удачи. Продолжаю болеть за него!» — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Комментарии
- 10 июля 2023
-
19:48
-
19:34
-
19:31
-
19:20
-
19:11
-
19:02
-
19:00
-
18:58
-
18:40
-
18:34
-
18:32
-
18:31
-
18:27
-
18:25
-
18:20
-
18:12
-
18:06
-
18:01
-
17:56
-
17:48
-
17:30
-
17:27
-
17:17
-
17:05
-
17:04
-
16:50
-
16:44
-
16:28
-
16:11
-
15:56
-
15:47
-
15:42
-
15:38
-
15:30
-
15:28
Партнерский контент