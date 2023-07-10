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Жабер разгромила Квитову и в четвертьфинале Уимблдона встретится с Рыбакиной

Жабер разгромила Квитову и в четвертьфинале Уимблдона встретится с Рыбакиной
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Теннисистка из Туниса Онс Жабер вышла в четвертьфинал Уимблдона-2023. В матче четвёртого круга травяного турнира «Большого шлема» шестая сеяная Жабер нанесла поражение девятой ракетке соревнований представительнице Чехии Петре Квитовой со счётом 6:0, 6:3. Встреча продолжалась 49 минут.

Жабер один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из шести брейк-пойнтов. Квитова выполнила один эйс, пять раз ошиблась на подаче и не использовала единственную возможность взять подачу соперницы.

Представительница Туниса в третий раз в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона.

За выход в полуфинал Уимблдона Жабер сыграет с третьей сеяной Еленой Рыбакиной из Казахстана. В финале турнира 2022 года Рыбакина нанесла поражение Жабер со счётом 3:6, 6:2, 6:2.

Уимблдон (ж). 4-й круг
10 июля 2023, понедельник. 18:20 МСК
Онс Жабер
6
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
0 		3  
         
Петра Квитова
9
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
Комментарии
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