Жабер разгромила Квитову и в четвертьфинале Уимблдона встретится с Рыбакиной

Теннисистка из Туниса Онс Жабер вышла в четвертьфинал Уимблдона-2023. В матче четвёртого круга травяного турнира «Большого шлема» шестая сеяная Жабер нанесла поражение девятой ракетке соревнований представительнице Чехии Петре Квитовой со счётом 6:0, 6:3. Встреча продолжалась 49 минут.

Жабер один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из шести брейк-пойнтов. Квитова выполнила один эйс, пять раз ошиблась на подаче и не использовала единственную возможность взять подачу соперницы.

Представительница Туниса в третий раз в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона.

За выход в полуфинал Уимблдона Жабер сыграет с третьей сеяной Еленой Рыбакиной из Казахстана. В финале турнира 2022 года Рыбакина нанесла поражение Жабер со счётом 3:6, 6:2, 6:2.