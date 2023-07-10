Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мария Шарапова опубликовала красивое фото из Италии. Борис Беккер отреагировал

Мария Шарапова опубликовала красивое фото из Италии. Борис Беккер отреагировал
Аудио-версия:
Комментарии

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, россиянка Мария Шарапова опубликовала в социальных сетях фото со своего путешествия в Италии.

«Добрый вечер», — подписала фото Шарапова на итальянском языке, добавив эмодзи «мороженое» и «паста».

Фото: из личного архива Марии Шараповой

На пост Шараповой отреагировал шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немецкий теннисист Борис Беккер. «Добро пожаловать в Комо», — написал Беккер в комментариях.

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.

Материалы по теме
Шарапова в шоке. Голый парень пробежался перед Марией прямо во время матча Уимблдона-2006
Шарапова в шоке. Голый парень пробежался перед Марией прямо во время матча Уимблдона-2006
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023