Мария Шарапова опубликовала красивое фото из Италии. Борис Беккер отреагировал

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, россиянка Мария Шарапова опубликовала в социальных сетях фото со своего путешествия в Италии.

«Добрый вечер», — подписала фото Шарапова на итальянском языке, добавив эмодзи «мороженое» и «паста».

Фото: из личного архива Марии Шараповой

На пост Шараповой отреагировал шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немецкий теннисист Борис Беккер. «Добро пожаловать в Комо», — написал Беккер в комментариях.

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.