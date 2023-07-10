Мария Шарапова опубликовала красивое фото из Италии. Борис Беккер отреагировал

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, россиянка Мария Шарапова опубликовала в социальных сетях фото со своего путешествия в Италии.
«Добрый вечер», — подписала фото Шарапова на итальянском языке, добавив эмодзи «мороженое» и «паста».
Фото: из личного архива Марии Шараповой
На пост Шараповой отреагировал шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немецкий теннисист Борис Беккер. «Добро пожаловать в Комо», — написал Беккер в комментариях.
Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.
- 11 июля 2023
-
00:29
-
00:15
- 10 июля 2023
-
23:55
-
23:40
-
23:17
-
23:10
-
22:56
-
22:50
-
22:31
-
22:24
-
22:21
-
22:15
-
21:51
-
21:40
-
21:36
-
21:26
-
21:16
-
21:09
-
21:03
-
20:55
-
20:41
-
20:24
-
20:19
-
20:12
-
20:04
-
19:56
-
19:48
-
19:34
-
19:31
-
19:20
-
19:11
-
19:02
-
19:00
-
18:58
-
18:40