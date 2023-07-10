Шарапова в шоке. Голый парень пробежался перед Марией прямо во время матча Уимблдона-2006

Стрикеры – люди, которые выбегают на спортивные площадки в обнажённом виде. В теннисе их «явление народу» чаще всего можно было наблюдать на Уимблдоне. Самый известный инцидент случился в 1996-м, когда молодая официантка Мелисса Джонсон выбежала на корт во время финального матча между Рихардом Крайчеком и Маливаем Вашингтоном.

В 2000 году парную игру Анны Курниковой прервал самый известный спортивный стрикер Марк Робертс, на счету которого сотни перформансов по всему миру. Он же стал причиной временной остановки финала-2002 между Ллейтоном Хьюиттом и Давидом Налбандяном.

Ещё один подобный случай произошёл в 2006 году во время российского четвертьфинала Уимблдона Мария Шарапова – Елена Дементьева. Возмутителем спокойствия стал голландский ди-диджей Сандер Лантинга, который шокировал теннисисток и болельщиков на трибунах.

19-летняя Мария Шарапова легко обыграла более опытную Елену Дементьеву (6:1, 6:4) и вышла в полуфинал Уимблдона-2006, где в итоге уступила будущей чемпионке Амели Моресмо. С игровой точки зрения матч мало чем запомнился. У Дементьевой были постоянные проблемы с подачей, что стало главной причиной её поражения. Зато эта встреча стала резонансной в околоспортивной плоскости.

В середине второго сета при счёте 3:0 в пользу Шараповой на корт выбежал обнажённый парень. Он махал зрителям руками и сделал пару кульбитов на травяном покрытии. Поражал тот факт, что достаточно долгое время стрикеру никто не мешал.

Стрикер делает кульбит во время матча Мария Шарапова – Елена Дементьева Фото: Rebecca Naden/Getty Images

Более того, сотрудники службы безопасности достаточно долго наблюдали за его забегом со стороны и смеялись, после чего все-таки предприняли вялые попытки задержать его. Нарушитель спокойствия успел осуществить всё задуманное и собрался убежать обратно на трибуны. Только в этот момент его наконец-то поймали охранники, закутав в как будто специально заготовленное красное одеяло.

Стоит отметить, что за матчем из королевской ложи наблюдали принц Майкл Кентский и его жена принцесса Мари-Кристин, а также кронпринц Дании Фредерик. Почтенные гости отреагировали на курьёзный случай так же, как и простая публика, — с улыбкой.

«Перерыв» лишь слегка сбил ритм Марии, которая позволила Дементьевой сделать брейк и сократить отставание в счёте во втором сете. Но победу Шарапова всё равно не упустила.

Мария Шарапова на Уимблдоне-2006 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

После матча журналисты спрашивали у теннисисток мнение по поводу инцидента со стрикером. Шарапова находилась ближе к нарушителю, поскольку все свои пируэты он проделывал на её половине корта. Мария недоумевала, как постороннему человеку позволили появиться на корте и так долго его не останавливали.

«Я сначала даже ничего не поняла. Вижу, охранники смеются. Решила, что что-то не так со мной. Потом посмотрела по сторонам — к мужчине уже бежали с красными одеялами. Забавно всё так получилось. Если вы, ребята, хотели развлечься во время женского теннисного матча, то получили желаемое. Но это было действительно странно. Ещё более странно то, что потребовалось 10 секунд, чтобы охрана вышла на корт. Слава богу, я толком не смотрела на парня. Не хотела вдаваться во все детали», — сказала Шарапова.

Дементьева отнеслась к происшествию более серьёзно. Изначально Елена даже испугалась появления незваного гостя на корте.

«Стрикер? Знаете, со мной такое впервые случается. Но мне кажется, что, если судить по реакции публики, ей подобные выходки очень даже нравятся. Лично я сначала вообще не поняла, кто там бегает, а потом стало страшновато. Но так… не очень. Когда страх прошёл, я даже улыбнулась», — прокомментировала инцидент Дементьева.

Елена Дементьева на Уимблдоне-2006 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Позже появились подробности о стрикере. Им оказался 29-летний голландский ди-джей и ведущий Сандер Лантинга. Он не был серийным стрикером, как Марк Робертс. Цель его забега – выполнить задание для программы «Попробуй, прежде чем умереть» на телеканале BNN. Её суть заключалась в том, что зрители звонят на передачу и дают ведущим самые трудные и необычные задания.

Обнажённый забег на Уимблдоне – диковинное поручение, которое выпало исполнить Лантинге. Сандеру пришлось простоять всю ночь в очереди, чтобы купить билет на Центральный корт Уимблдона и выполнить задание.

Стрикер Сандер Лантинга Фото: Sean Dempsey/Getty Images

Полиция выпустила Лантингу на свободу через несколько минут после взятия под стражу, даже не оштрафовав.

Возможно, мягкость английских правоохранителей является главной причиной, почему стрикеры чаще всего выбирают для своих забегов именно Уимблдон. Тот же Марк Робертс после своей выходки на финале «Ролан Гаррос» — 2003 столкнулся с более жёсткими последствиями.

Оргкомитет Уимблдона сразу после инцидента на матче Шарапова — Дементьева пообещал пересмотреть в сторону ужесточения меры безопасности, предпринимаемые на турнире. В какой-то степени им это удалось.

По крайней мере, после 2006 года больше не наблюдалось обнажённых забегов. Хотя посторонние личности на корт время от времени проникали, в том числе экоактивисты на турнире в этом году.