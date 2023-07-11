Уимблдон-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 11 июля

Сегодня, 11 июля, пройдут первые четвертьфинальные матчи Уимблдонского теннисного турнира в мужском одиночном разряде, определится первая полуфинальная пара.
Вторая ракетка мира, действующий чемпион Новак Джокович сыграет с россиянином Андреем Рублёвым, занимающим седьмое место в рейтинге. Другой российский теннисист, Роман Сафиуллин (92-й в рейтинге ATP), встретится с Янником Синнером из Италии (восьмой в рейтинге ATP).
Уимблдон. Расписание матчей. Мужчины. 1/4 финала
16:30. Янник Синнер (Италия) — Роман Сафиуллин (Россия)
17:00. Андрей Рублёв (Россия) – Новак Джокович (Сербия).
12 июля за оставшиеся две путёвки в полуфинал поборются первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и Хольгер Руне из Дании, а также третья ракетка мира россиянин Даниил Медведев и представитель США Кристофер Юбэнкс.
- 11 июля 2023
-
09:00
-
08:00
-
03:05
-
02:51
-
00:42
-
00:29
-
00:15
- 10 июля 2023
-
23:55
-
23:40
-
23:17
-
23:10
-
22:56
-
22:50
-
22:31
-
22:24
-
22:21
-
22:15
-
21:51
-
21:40
-
21:36
-
21:26
-
21:16
-
21:09
-
21:03
-
20:55
-
20:41
-
20:24
-
20:19
-
20:12
-
20:04
-
19:56
-
19:48
-
19:34
-
19:31
-
19:20