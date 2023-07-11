Уимблдон-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 11 июля

Сегодня, 11 июля, пройдут первые четвертьфинальные матчи Уимблдонского теннисного турнира в мужском одиночном разряде, определится первая полуфинальная пара.

Вторая ракетка мира, действующий чемпион Новак Джокович сыграет с россиянином Андреем Рублёвым, занимающим седьмое место в рейтинге. Другой российский теннисист, Роман Сафиуллин (92-й в рейтинге ATP), встретится с Янником Синнером из Италии (восьмой в рейтинге ATP).

Уимблдон. Расписание матчей. Мужчины. 1/4 финала

16:30. Янник Синнер (Италия) — Роман Сафиуллин (Россия)

17:00. Андрей Рублёв (Россия) – Новак Джокович (Сербия).

12 июля за оставшиеся две путёвки в полуфинал поборются первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и Хольгер Руне из Дании, а также третья ракетка мира россиянин Даниил Медведев и представитель США Кристофер Юбэнкс.