Рублёв, Сафиуллин и Медведев установили рекорд на Уимблдоне! Результаты и расписание дня

А Андреева и Александрова сошли с дистанции — в женской одиночной сетке россиянок не осталось.

В понедельник, 10 июля, на самом известном в мире турнире на траве завершились поединки четвёртого круга. Было проведено девять матчей одиночного разряда – пять у мужчин и четыре у женщин. В них участие приняли и три россиянина. Но не все прошли дальше по сетке. Расскажем обо всём по порядку.

Итоги восьмого дня. 10 июля, понедельник

У мужчин проводились матчи четвёртого круга в верхней половине сетки, и среди участников был россиянин Даниил Медведев (третий номер посева), который стал методично обыгрывать чеха Иржи Легечку. Однако после двух сетов соперник снялся из-за травмы. А Даниил впервые в карьере пробился в 1/4 финала Уимблдона. Таким образом, россиянин теперь за карьеру побывал в восьмёрке сильнейших на всех четырёх «Шлемах».

Даниил присоединился в 1/4 финала к Андрею Рублёву и Роману Сафиуллину. Эта тройка установила отечественный рекорд представительства на Уимблдоне. За всю историю ещё три россиянина в четвертьфиналах ТБШ были только на Australian Open – 2021. За места в полуфиналах Сафиуллин сразится с Янником Синером, Медведев – с американцем Юбэнксом, который выбил из сетки в пяти сетах грека Стефаноса Циципаса. Ну а Рублёв померится силами с Новаком Джоковичем.

Мужчины. Четвёртый круг (1/8 финала)



Медведев (Россия, 3) – Легечка (Чехия) – 6:4, 6:2, отказ.

Юбэнкс (США) – Циципас (Греция, 5) – 3:6, 7:6, 3:6, 6:4, 6:4.

Джокович (Сербия, 2) – Хуркач (Польша, 17) – 7:6, 7:6, 5:7, 6:4.

Руне (Дания, 6) – Димитров (Болгария, 21) – 3:6, 7:6, 7:6, 6:3.

Алькарас (Испания, 1) – Берреттини (Италия) – 3:6, 6:3, 6:3, 6:3.



Подробнее – Легечка (Чехия) – 6:4, 6:2, отказ.Юбэнкс (США) – Циципас (Греция, 5) – 3:6, 7:6, 3:6, 6:4, 6:4.Джокович (Сербия, 2) – Хуркач (Польша, 17) – 7:6, 7:6, 5:7, 6:4.Руне (Дания, 6) – Димитров (Болгария, 21) – 3:6, 7:6, 7:6, 6:3.Алькарас (Испания, 1) – Берреттини (Италия) – 3:6, 6:3, 6:3, 6:3.

У женщин в этот день играли две последние россиянки, и обе, к сожалению, сошли с дистанции. 16-летняя Мирра Андреева в матче с американкой Мэдисон Кис не удержала преимущество 6:3, 4:1 и проиграла в трёх сетах. А Екатерина Александрова с «баранкой» уступила белоруске Арине Соболенко (2). Таким образом, до 1/4 финала женского одиночного разряда не добралась ни одна представительница России.

Успешно преодолели барьер четвёртого круга прошлогодняя чемпионка Елена Рыбакина и прошлогодняя финалистка Онс Жабер. Девушки теперь снова встретятся через год, но не в финале, а в четвертьфинале.

Женщины. Четвёртый круг (1/8 финала)



Кис (США, 25) – М. Андреева (Россия, Q) – 3:6, 7:6, 6:2.

Рыбакина (Казахстан, 3) – Хаддад-Майя (Бразилия, 13) – 4:1 (отказ).

Соболенко (Беларусь, 2) – Александрова (Россия, 21) – 6:4, 6:0.

Жабер (Тунис, 6) – Квитова (Чехия, 9) – 6:0, 6:3.



Подробнее Кис (США, 25) –– 3:6, 7:6, 6:2.Рыбакина (Казахстан, 3) – Хаддад-Майя (Бразилия, 13) – 4:1 (отказ).Соболенко (Беларусь, 2) –– 6:4, 6:0.Жабер (Тунис, 6) – Квитова (Чехия, 9) – 6:0, 6:3.

Матчи девятого дня. 11 июля, вторник

Во вторник, 11 июля, начнутся четвертьфиналы. В обоих матчах нижней половины мужской сетки сыграют россияне. Роман Сафиуллин померится силами с итальянцем Янником Синнером, а Андрей Рублёв – со знаменитым сербом Новаком Джоковичем.

Мужчины. 1/4 финала



16:30 мск. Синнер (Италия, 8) – Сафиуллин (Россия)

17:00. Рублёв (Россия, 7) – Джокович (Сербия, 2)



Подробнее 16:30 мск. Синнер (Италия, 8) –17:00.– Джокович (Сербия, 2)

У женщин на корт выйдут теннисистки из верхней половины сетки. В этой части по-прежнему остаются обе представительницы топ-4 посева – Ига Свёнтек (1) из Польши и Джессика Пегула (4) из США.

Женщины. 1/4 финала



15:00 мск. Пегула (США, 4) – Вондроушова (Чехия)

15:30. Свёнтек (Польша, 1) – Свитолина (Украина, WC)



Подробнее 15:00 мск. Пегула (США, 4) – Вондроушова (Чехия)15:30. Свёнтек (Польша, 1) – Свитолина (Украина, WC)

Уимблдон проходит с 3 по 16 июля в Лондоне. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».