Алькарас: мы с Руне знакомы с 12 лет, у нас много прекрасных воспоминаний

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас высказался о давнем знакомстве с датчанином Хольгером Руне (шестой в рейтинге ATP) в преддверии очной встречи теннисистов в четвертьфинале Уимблдона.

«Матч точно должен быть интересным. У нас много прекрасных воспоминаний. Мы знакомы с 12 лет. Не переписывались, но хорошо знаем друг друга.

Впервые я увидел его на турнире на Мальорке, когда мне было 11–12 лет. Мы немного пообщались. Точно помню, что это был первый турнир, на котором мы выступали вместе. Это моё первое воспоминание о нём», – приводит слова Алькараса пресс-служба Уимблдона.

Напомним, в матче 1/8 финала британского травяного мэйджора Алькарас обыграл финалиста Уимблдона-2021 итальянца Маттео Берреттини – 3:6, 6:3, 6:3, 6:3. Хольгер Руне на этой стадии соревнований оказался сильнее болгарина Григора Димитрова – 3:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4), 6:3.