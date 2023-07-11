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Янник Синнер — Роман Сафиуллин: текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала Уимблдона

Янник Синнер — Роман Сафиуллин: текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала Уимблдона
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Сегодня, 11 июля, состоится четвертьфинальный матч Уимблдона-2023, в котором 92-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин сыграет с восьмым номером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером. Поединок поставлен вторым запуском на корте номер 1 и начнётся приблизительно в 16:30 мск, после игры Джессики Пегулы с Маркетой Вондроушовой.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Янник Синнер — Роман Сафиуллин в 1/4 финала соревнований «Большого шлема» в Англии.

Счёт личных встреч между теннисистами — 1-0 в пользу Синнера. Играли они на ATP Cup — 2022. Янник там победил со счётом 7:6 (8:6), 6:3, а матч продолжался почти два часа.

В полуфинале британского травяного мэйджора победитель данного матча сыграет с лучшим в противостоянии Андрея Рублёва и Новака Джоковича.

Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.

Уимблдон (м). 1/4 финала
11 июля 2023, вторник. 16:30 МСК
Янник Синнер
8
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
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Роман Сафиуллин
92
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
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