Андрей Рублёв — Новак Джокович: текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала Уимблдона

Сегодня, 11 июля, состоится четвертьфинальный матч Уимблдона-2023, в котором седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сыграет с 23-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем. Поединок поставлен последним, вторым запуском на Центральном корте и начнётся приблизительно в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Новак Джокович за выход в полуфинал Уимблдона.

По личным встречам Джокович ведёт со счётом 3-1. Он дважды побеждал Рублёва на групповом раунде Итогового чемпионата ATP (в 2021 и 2022 году), а ещё на Australian Open — 2023, тоже в четвертьфинале. Андрей же взял верх в финале грунтового турнира в Белграде прошлой весной.

В полуфинале британского травяного мэйджора победитель данного матча сыграет с лучшим в противостоянии Романа Сафиуллина и Янника Синнера.

Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.