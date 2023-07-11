Жабер: ещё в детстве говорила маме, что хочу победить на «Шлеме», стать 1-й ракеткой мира

Шестая ракетка мира представительница Туниса Онс Жабер рассказала, что с детских лет мечтала о победе на турнире «Большого шлема».

Жабер и Рыбакина встречались в финальном матче турнира 2022 года. Тогда представительница Казахстана нанесла поражение теннисистке из Туниса со счётом 3:6, 6:2, 6:2. Год спустя либо Рыбакина вновь пройдёт Жабер и продолжит защиту титула, либо именно Онс лично отомстит Елене за прошлогоднее поражение.

«Конечно, пока всё идёт не совсем гладко. Но, когда я взяла ракетку в руки, было чувство, что я рождена играть в теннис и реализовывать эту мечту.

Я говорила маме, что хочу победить на «Шлеме», стать первой ракеткой мира, хотя даже не знала, что для этого требуется. Я всегда была мечтательницей, всегда верила, что могу добиться чего угодно.

Тренер по психологии тоже помогла мне поверить в себя. Надеюсь, наша совместная работа поможет мне на поздних стадиях турниров «Большого шлема», — сказала Жабер на пресс-конференции.

В предстоящем матче 1/4 финала Уимблдона-2023 Онс Жабер встретится с действующей победительницей турнира, Еленой Рыбакиной из Казахстана. Напомним, в 1/8 финала травяного мэйджора Жабер разгромила чешку Петру Квитову со счётом 6:0, 6:3.