Вондроушова — о камбэке в 1/4 финала Уимблдона: не знаю, что случилось

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова, 42-я ракетка мира, которая сегодня, 11 июля, в трёх сетах четвертьфинала Уимблдона победила четвёртую ракетку мира из США Джессику Пегулу, эмоционально прокомментировала итоги матча в интервью на корте.
«Не знаю, что случилось. Я проигрывала 1:4 в третьем сете… Это было очень тяжело. Потрясающее чувство. Не могу в это поверить. Я никогда раньше не играла здесь, на корте №1. Просто очень хотела остаться здесь так долго, как я смогу. Я так рада. Поверить не могу.
Джессика провела потрясающий матч, очень прибавила во втором сете. Так что я очень горжусь собой и своей игрой. Выйти в полуфинал на «Уимблдоне» – безумие. Моим лучшим результатом был второй круг, так что я прибавила. Теперь люблю траву», — сказала теннисистка.
Для Вондроушовой, которая является серебряным призёром Олимпиады в Токио и была финалисткой «Ролан Гаррос» в 2019 году, это первый в карьере выход в полуфинал Уимблдона. Ранее её лучшим результатом был второй круг турнира в 2021 году.
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