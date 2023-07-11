Вондроушова — о камбэке в 1/4 финала Уимблдона: не знаю, что случилось

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова, 42-я ракетка мира, которая сегодня, 11 июля, в трёх сетах четвертьфинала Уимблдона победила четвёртую ракетку мира из США Джессику Пегулу, эмоционально прокомментировала итоги матча в интервью на корте.

«Не знаю, что случилось. Я проигрывала 1:4 в третьем сете… Это было очень тяжело. Потрясающее чувство. Не могу в это поверить. Я никогда раньше не играла здесь, на корте №1. Просто очень хотела остаться здесь так долго, как я смогу. Я так рада. Поверить не могу.

Джессика провела потрясающий матч, очень прибавила во втором сете. Так что я очень горжусь собой и своей игрой. Выйти в полуфинал на «Уимблдоне» – безумие. Моим лучшим результатом был второй круг, так что я прибавила. Теперь люблю траву», — сказала теннисистка.

Для Вондроушовой, которая является серебряным призёром Олимпиады в Токио и была финалисткой «Ролан Гаррос» в 2019 году, это первый в карьере выход в полуфинал Уимблдона. Ранее её лучшим результатом был второй круг турнира в 2021 году.