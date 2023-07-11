Свитолина отреагировала на победу над Свёнтек в четвертьфинале Уимблдона

Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая выступает на Уимблдоне-2023 благодаря уайлд-кард от организаторов, отреагировала на выход в полуфинал травяного турнира «Большого шлема».
В четвертьфинальном матче Свитолина за 2 часа 50 минут нанесла поражение первой ракетке мира Иге Свёнтек из Польши со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 6:2.
«Если бы в начале турнира кто-то сказал мне, что я буду в полуфинале и обыграю первую ракетку мира, я бы назвала такого человека сумасшедшим», — сказала Свитолина на корте после матча.
Свитолина уже выходила в полуфинал травяного турнира «Большого шлема» в 2019 году, что являлось её лучшим достижением на Уимблдоне. Свёнтек впервые в карьере добралась до четвертьфинала турнира «Большого шлема» в Лондоне.
За выход в финал Уимблдона Свитолина сыграет с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой.
- 11 июля 2023
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