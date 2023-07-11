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Ярослав Дёмин вышел в третий круг юниорского Уимблдона

Ярослав Дёмин вышел в третий круг юниорского Уимблдона
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Российский теннисист Ярослав Дёмин вышел в третий круг юниорского турнира на Уимблдоне. В матче второго раунда соревнований пятый сеяный Дёмин нанёс поражение представителю Великобритании Фредди Блейдсу, получившему уайлд-кард от организаторов, со счётом 6:3, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 10 минут.

Дёмин дважды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре из семи брейк-пойнтов. Блейдс не выполнил ни одного эйса, четыре раза ошибся на подаче и не использовал единственную возможность взять подачу соперника.

За выход в четвертьфинал юниорского Уимблдона Дёмин сыграет с французом Антуаном Гибодо.

Напомним, на «Ролан Гаррос» — 2023 Дёмин с мексиканцем Пачеко Мендесом одержали победу в парном разряде.

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