Ярослав Дёмин вышел в третий круг юниорского Уимблдона
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Российский теннисист Ярослав Дёмин вышел в третий круг юниорского турнира на Уимблдоне. В матче второго раунда соревнований пятый сеяный Дёмин нанёс поражение представителю Великобритании Фредди Блейдсу, получившему уайлд-кард от организаторов, со счётом 6:3, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 10 минут.
Дёмин дважды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре из семи брейк-пойнтов. Блейдс не выполнил ни одного эйса, четыре раза ошибся на подаче и не использовал единственную возможность взять подачу соперника.
За выход в четвертьфинал юниорского Уимблдона Дёмин сыграет с французом Антуаном Гибодо.
Напомним, на «Ролан Гаррос» — 2023 Дёмин с мексиканцем Пачеко Мендесом одержали победу в парном разряде.
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