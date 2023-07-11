Роман Сафиуллин рассказал о планах на сезон после Уимблдона

Российский теннисист Роман Сафиуллин рассказал о планах на продолжение сезона после своего выступления на Уимблдоне, где спортсмен дошёл до четвертьфинала. За время турнира он поднялся в рейтинге ATP на 49 позиций, предварительно заняв 43-ю строчку в нём.

«Мы только говорили об этом с тренером. На следующей неделе — дедлайн подачи заявок на «Мастерс» в Цинциннати, а я в рейтинге буду примерно на 42-43-ем месте. Мне нужно попасть на «Мастерсы» и многие другие турниры в этом и в следующем году. Для меня это отличная возможность сыграть в основной сетке, не проходя квалификацию на многих турнирах, показать свой лучший теннис так, как получилось здесь.

На многих турнирах, чтобы принять в них участие, если ты находишься на 100-ом или 115-ом месте, ты должен пройти квалификацию. Это два или три раунда, на турнирах «Большого шлема» их всегда три. Квалификация для турниров ATP состоит из двух кругов. Ты тратишь энергию. Когда ты выходишь свежим, особенно на турниры «Большого шлема», это имеет значение.

Сейчас всё меняется. Не уверен, что попаду в Канаду, так как крайний срок заявок уже истёк. Ещё есть некоторые проблемы с визой, поэтому, вероятно, этот турнир я пропущу.

Но я должен участвовать в Цинциннати. Это большой турнир. Если бы я не зашёл здесь так далеко, я бы, вероятно, играл в челленджерах: это 125 очков, это хорошо. Но на «Мастерсе» один раунд даёт 45 очков. Чтобы набрать столько на челленджерах, нужно сыграть минимум два круга», — рассказал теннисист на пресс-конференции после поражения в четвертьфинале Уимблдона.