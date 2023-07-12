Каролина Возняцки: счастлива, что больше не должна играть с Сереной Уильямс

Бывшая первая ракетка мира, 32-летняя датская теннисистка Каролина Возняцки ответила на вопрос о том, как относится к будущим матчам со спортсменками из так называемой «Большой тройки» женского тенниса, с которыми ей ранее не приходилось сталкиваться на корте, — Игой Свёнтек (Польша, 1), Ариной Соболенко (Беларусь, 2) и Еленой Рыбакиной (Казахстан, 3). По мнению теннисистки, никто из них не будет так же опасен, как американка Серена Уильямс.
«Я сражалась с другими сильными теннисистками и раньше, всегда пробивала себе дорогу. Собираюсь сделать это и сейчас. Очевидно, что в мире много хороших теннисисток, это спорт высокого уровня, но я боролась с величайшей теннисисткой всех времён — Сереной Уильямс. Она лучшая спортсменка, с которой я когда-либо играла, но её больше нет в туре, так что сейчас это меня радует! Счастлива, что больше не должна играть с ней.
Не ставлю перед собой идей о том, сколько буду играть. Просто буду ориентироваться на тело, на самочувствие, на своих детей. Я рада вернуться и рада играть, надеюсь, что сейчас будет мой лучший теннис», — цитирует Возняцки Sky Sports.
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