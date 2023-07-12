Виктория Азаренко: когда Эмма Радукану выиграла US Open, все вцепились в неё

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко высказалась о проблемах британки Эммы Радукану, возникших после её победы на US Open — 2021.

«Когда Эмма выиграла US Open, я заметила, как все вцепились в неё, как будто были её старыми друзьями. Я подумала, что эти люди, вероятно, даже не знали о ней ещё месяц назад. Печально слышать её слова о том, что она жалеет о победе на этом турнире. Но я думаю, что это мимолётное чувство. Если вы скажете ей: «Хорошо, мы заберём твой титул, и ты сможешь продолжать», я не уверена, что она согласится.

Я бы дала ей один совет: не забывай о людях, которые помогли тебе дойти до этого момента, которые были рядом. Исходя из своего опыта, я бы посоветовала Эмме сформировать маленький и очень прочный круг общения», — приводит слова Азаренко talkSPORT со ссылкой на подкаст William Hill's Upfront.