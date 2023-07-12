Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко — Мэдисон Кис: текстовая трансляция матча 1/4 финала Уимблдона

Арина Соболенко — Мэдисон Кис: текстовая трансляция матча 1/4 финала Уимблдона
Комментарии

Сегодня, 12 июля, состоится матч четвертьфинала Уимблдона, в котором за выход в 1/2 финала поборется белорусская теннисистка Арина Соболенко, вторая ракетка мира. Её соперница — 18-я ракетка мира из США Мэдисон Кис. Встреча запланирована первым запуском на корте №1 и начнётся приблизительно в 15:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Арины Соболенко и Мэдисон Кис за выход в полуфинал Уимблдона.

Ранее у теннисисток было две личные встречи, счёт по победам в которых равный — 1-1. Арина Соболенко побеждала Мэдисон Кис на харде в Цинциннати в четвертьфинале в 2018 году, а американка была сильнее белоруски во втором круге травяного турнира в Берлине в 2021 году.

Уимблдон (ж). 1/4 финала
12 июля 2023, среда. 15:00 МСК
Мэдисон Кис
18
США
Мэдисон Кис
М. Кис
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023