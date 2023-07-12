Соболенко — Кис: белоруска уверенно забрала первый сет матча 1/4 финала Уимблдона
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко, вторая ракетка мира, уверенно забрала первый сет матча четвертьфинала Уимблдона, в котором она играет с 18-й ракеткой мира из США Мэдисон Кис. Текущий счёт — 6:2.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Арины Соболенко и Мэдисон Кис за выход в полуфинал Уимблдона.
Теннисистки играют на корте №1. Для победы в первом сете Арине Соболенко понадобилось 36 минут.
На центральном корте уже стартовал матч четвертьфинала турнира, в котором играют две прошлогодние финалистки Уимблдона: Елена Рыбакина (Казахстан, 3) и Онс Жабер (Тунис, 6). Именно одна из этих теннисисток станет соперницей победительницы матча между Ариной Соболенко и Мэдисон Кис.
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