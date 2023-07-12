Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Соболенко — Кис: белоруска уверенно забрала первый сет матча 1/4 финала Уимблдона

Соболенко — Кис: белоруска уверенно забрала первый сет матча 1/4 финала Уимблдона
Комментарии

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, вторая ракетка мира, уверенно забрала первый сет матча четвертьфинала Уимблдона, в котором она играет с 18-й ракеткой мира из США Мэдисон Кис. Текущий счёт — 6:2.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Арины Соболенко и Мэдисон Кис за выход в полуфинал Уимблдона.

Теннисистки играют на корте №1. Для победы в первом сете Арине Соболенко понадобилось 36 минут.

На центральном корте уже стартовал матч четвертьфинала турнира, в котором играют две прошлогодние финалистки Уимблдона: Елена Рыбакина (Казахстан, 3) и Онс Жабер (Тунис, 6). Именно одна из этих теннисисток станет соперницей победительницы матча между Ариной Соболенко и Мэдисон Кис.

Уимблдон (ж). 1/4 финала
12 июля 2023, среда. 15:05 МСК
Мэдисон Кис
18
США
Мэдисон Кис
М. Кис
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
2 		4  
6 		4  
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023