Арина Соболенко вышла в полуфинал Уимблдона, обыграв Мэдисон Кис

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, вторая ракетка мира, вышла в полуфинал Уимблдона. В 1/4 финала спортсменка в двух сетах обыграла 18-ю ракетку мира из США Мэдисон Кис. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4.
Теннисистки провели на корте №1 1 час 27 минут. Арина Соболенко по ходу встречи выполнила два эйса и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Мэдисон Кис — пять подач навылет и один реализованный брейк-пойнт из четырёх. Каждая из спортсменок в матче допустила по две двойные ошибки.
В полуфинале Арина Соболенко встретится с победительницей матча между прошлогодними финалистками Уимблдона – Еленой Рыбакиной (Казахстан, 3) или Онс Жабер (Тунис, 6).
Белорусская теннисистка вышла в третий полуфинал на турнирах «Большого шлема» в этом сезоне: ранее Соболенко одерживала победу на Australian Open и играла в полуфинале «Ролан Гаррос».
- 12 июля 2023
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