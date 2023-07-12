Соболенко — о Жабер: смотрела её интервью и посылала ей поцелуи и любовь

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, вторая ракетка мира, поделилась мнением о спортсменке из Туниса Онс Жабер, с которой встретится в полуфинале травяного турнира Уимблдона-2023.
«Видела, что Жабер на корте сказала, что расстроена из-за того, что я быстро выиграла свой матч. Я была в раздевалке, смотрела её интервью и посылала ей поцелуи и любовь (смеётся). Думаю, она шутила. Она очень милая девушка. У неё отличное чувство юмора. Не думаю, что это даст мне какое-то преимущество. В любом случае это будет великолепная битва, тяжёлый матч. Неважно, что она сказала, она просто весёлая девушка», – сказала Соболенко на послематчевой конференции.
Напомним, в четвертьфинальном матче Арина Соболенко в двух сетах обыграла 18-ю ракетку мира из США Мэдисон Кис.
- 12 июля 2023
-
19:27
-
19:20
-
19:17
-
19:14
-
19:12
-
18:58
-
18:55
-
18:45
-
18:42
-
18:36
-
18:32
-
18:12
-
18:06
-
17:52
-
17:42
-
17:31
-
17:22
-
17:00
-
16:50
-
16:34
-
16:23
-
16:07
-
15:45
-
15:44
-
15:16
-
15:06
-
15:04
-
14:53
-
14:45
-
14:35
-
14:13
-
14:10
-
14:00
-
13:40
-
13:30