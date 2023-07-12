Соболенко — о Жабер: смотрела её интервью и посылала ей поцелуи и любовь

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, вторая ракетка мира, поделилась мнением о спортсменке из Туниса Онс Жабер, с которой встретится в полуфинале травяного турнира Уимблдона-2023.

«Видела, что Жабер на корте сказала, что расстроена из-за того, что я быстро выиграла свой матч. Я была в раздевалке, смотрела её интервью и посылала ей поцелуи и любовь (смеётся). Думаю, она шутила. Она очень милая девушка. У неё отличное чувство юмора. Не думаю, что это даст мне какое-то преимущество. В любом случае это будет великолепная битва, тяжёлый матч. Неважно, что она сказала, она просто весёлая девушка», – сказала Соболенко на послематчевой конференции.

Напомним, в четвертьфинальном матче Арина Соболенко в двух сетах обыграла 18-ю ракетку мира из США Мэдисон Кис.