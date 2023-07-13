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Уимблдон-2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей 12 июля

Уимблдон-2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей 12 июля
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Вчера, 12 июля, прошли итоговые четвертьфинальные матчи Уимблдонского теннисного турнира в женском одиночном разряде и определились все полуфинальные пары.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, вторая ракетка мира, обыграла 18-ю ракетку мира из США Мэдисон Кис. В параллельном мачте шестая ракетка мира теннисистка из Туниса Онс Жабер оказалась сильнее третьей ракетки мира из Казахстана, действующей победительницы Уимблдона Елены Рыбакиной. За выход в финал Соболенко поспорит с Жабер.

Уимблдон. Результаты матчей. Женщины. 1/4 финала

Арина Соболенко (Беларусь) — Мэдисон Кис (США) – 6:2, 6:4.
Онс Жабер (Тунис) — Елена Рыбакина (Казахстан) – 6:7 (5:7), 6:4, 6:1.

13 июля спортсменки поборются за две путёвки в финал.

Уимблдон-2023. Женщины. Турнирная сетка
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