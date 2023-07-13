Элина Свитолина — Маркета Вондроушова: текстовая онлайн-трансляция полуфинала Уимблдона

Сегодня, 13 июля, состоится полуфинальный матч Уимблдона-2023, в котором украинская теннисистка Элина Свитолина (76-я в рейтинге WTA) сыграет с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой (42-я ракетка мира). Поединок поставлен первым запуском на Центральном корте и начнётся чуть позже 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Элина Свитолина — Маркета Вондроушова в 1/2 финала Уимблдона.

Счёт личных встреч между теннисистками — 3-2 в пользу Свитолиной. На траве они раньше ни разу не играли, только на харде и грунте. Предыдущая встреча была в 2021 году в полуфинале Олимпиады, и там Вондроушова разгромила соперницу — 6:3, 6:1.

В финале британского травяного мэйджора победительница данного матча сыграет с лучшей в противостоянии Онс Жабер и Арины Соболенко.

Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.