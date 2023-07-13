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Элина Свитолина — Маркета Вондроушова: текстовая онлайн-трансляция полуфинала Уимблдона

Элина Свитолина — Маркета Вондроушова: текстовая онлайн-трансляция полуфинала Уимблдона
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Сегодня, 13 июля, состоится полуфинальный матч Уимблдона-2023, в котором украинская теннисистка Элина Свитолина (76-я в рейтинге WTA) сыграет с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой (42-я ракетка мира). Поединок поставлен первым запуском на Центральном корте и начнётся чуть позже 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Элина Свитолина — Маркета Вондроушова в 1/2 финала Уимблдона.

Счёт личных встреч между теннисистками — 3-2 в пользу Свитолиной. На траве они раньше ни разу не играли, только на харде и грунте. Предыдущая встреча была в 2021 году в полуфинале Олимпиады, и там Вондроушова разгромила соперницу — 6:3, 6:1.

В финале британского травяного мэйджора победительница данного матча сыграет с лучшей в противостоянии Онс Жабер и Арины Соболенко.

Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.

Уимблдон (ж). 1/2 финала
13 июля 2023, четверг. 15:30 МСК
Элина Свитолина
76
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Маркета Вондроушова
42
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
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