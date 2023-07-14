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Свитолина отказалась отвечать на вопрос о Соболенко после вылета с Уимблдона

Свитолина отказалась отвечать на вопрос о Соболенко после вылета с Уимблдона
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Украинская теннисиста Элина Свитолина отказалась отвечать на вопрос о представительнице Беларуси Арине Соболенко после вылета с Уимблдона.

«Насколько плохо это выглядело бы символически, если бы принцесса Уэльская в итоге отдала трофей белоруске? Честно говоря, я вообще об этом не думала. Сейчас я не в том состоянии, чтобы отвечать на эти вопросы. Меня здесь не будет. Да, я просто расстроена, что не играю и не смогу взять у неё тот трофей», — сказала Свитолина на пресс-конференции.

Напомним, в полуфинале Уимблдона Свитолина уступила представительнице Чехии Маркете Вондроушовой. Соболенко, в свою очередь, в своём полуфинальном матче проиграла Онс Жабер.

Финальный матч между Жабер и Вондроушовой состоится 15 июля.

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