Джокович: опыт не будет решающим фактором, кто будет в лучшем состоянии, тот и выиграет

Семикратный чемпион Уимблдона, сербский теннисист Новак Джокович поделился мнением о предстоящем финальном матче Уимблдона-2023.

«Конечно, у меня больше опыта, чем у большинства моих соперников на этом турнире, включая Карлоса. Опыт может помочь в определённых важных моментах – в начале матча, чтобы справиться с нервами и обстоятельствами. Но опыт не будет решающим фактором, он не будет влиять на саму игру. Кто в этот день будет в лучшем состоянии физически и психологически, тот и выиграет.

В момент победы на «Шлеме» я чувствую огромное облегчение, невероятную радость, гордость, удовлетворение. «Большой шлем» – это пик давления, с другими турнирами это не сравнить. Игрок должен проявить невероятное стремление, чтобы дойти до самого конца. Уже закончить турнир – огромное облегчение, а закончить с титулом – это желание всех 128 игроков в сетке.

Это самая главная битва, всё сводится к одному матчу. Все взгляды в мире тенниса и спорта в воскресенье будут прикованы к финалу Уимблдона. Наверное, это самый рейтинговый теннисный матч в мире. И я его жду.

Не секрет, что мой главный приоритет – «Шлемы». Я всегда стараюсь выходить на пик именно к ним, весь мой сезон построен в соответствии с этим приоритетом. Все турниры готовят меня к «Шлему». Очень рад, что в последние годы у меня были прекрасные сезоны в плане «Шлемов». Результаты фантастические.

У меня хорошая команда, мы ежедневно делаем всё как надо. Это даёт нам преимущество на поздних стадиях «Шлемов». Большинство игроков, вероятно, уже немного выдохлись и физически, и психологически, или не чувствуют, что могут сделать следующий шаг. Но для меня дело не сделано, пока я не подниму трофей. Надеюсь, что так будет. Я снова буду играть в финале, конечно, я в восторге», – сказал Джокович на послематчевой пресс-конференции.