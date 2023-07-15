Маркета Вондроушова — чемпионка Уимблдона–2023

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова, 42-я ракетка мира, стала чемпионкой Уимблдона–2023. В финале турнира спортсменка в двух сетах уверенно обыграла шестую ракетку мира из Туниса Онс Жабер. Матч завершился со счётом 6:4, 6:4.

Теннисистки провели на центральном корте Уимблдона 1 час 20 минут. За это время Маркета Вондроушова реализовала шесть брейк-пойнтов из семи, а также допустила четыре двойные ошибки. Онс Жабер, в свою очередь, смогла реализовать четыре брейк-пойнта из десяти и выполнила один эйс.

Для Маркеты Вондроушовой это первая победа на турнире «Большого шлема» в карьере, а также только второй титул в целом: ранее она побеждала только на турнире в Биле в 2017 году. Благодаря победе на Уимблдоне спортсменка поднимется на 32 строчки рейтинга и станет десятой ракеткой мира.