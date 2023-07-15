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Маркета Вондроушова — чемпионка Уимблдона–2023

Маркета Вондроушова — чемпионка Уимблдона–2023
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Чешская теннисистка Маркета Вондроушова, 42-я ракетка мира, стала чемпионкой Уимблдона–2023. В финале турнира спортсменка в двух сетах уверенно обыграла шестую ракетку мира из Туниса Онс Жабер. Матч завершился со счётом 6:4, 6:4.

Теннисистки провели на центральном корте Уимблдона 1 час 20 минут. За это время Маркета Вондроушова реализовала шесть брейк-пойнтов из семи, а также допустила четыре двойные ошибки. Онс Жабер, в свою очередь, смогла реализовать четыре брейк-пойнта из десяти и выполнила один эйс.

Для Маркеты Вондроушовой это первая победа на турнире «Большого шлема» в карьере, а также только второй титул в целом: ранее она побеждала только на турнире в Биле в 2017 году. Благодаря победе на Уимблдоне спортсменка поднимется на 32 строчки рейтинга и станет десятой ракеткой мира.

Уимблдон (ж). Финал
15 июля 2023, суббота. 16:10 МСК
Маркета Вондроушова
42
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		4  
         
Онс Жабер
6
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Комментарии
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